Grande Fratello VIP: il fidanzato di Antonella Elia fotografato con un’altra

Nella casa più spiata d’Italia, i riflettori si sono ancora una volta accesi su Antonella Elia. La spalla di grandi della tv come Mike Bongiorno e Corrado, diverse volte al centro dell’attenzione nel corso del reality (degno di nota è lo scontro con Valeria Marini), ha infatti ricevuto una notizia per nulla positiva relativa alla sua vita sentimentale.

Antonella Elia: il compagno Pietro fotografato con un’altra

Sono passati pochi giorni da quando gli spettatori del Grande Fratello VIP hanno visto l’attore Pietro Delle Piane, classe 1974 e star di Un Posto al Sole, entrare nella casa di Cinecittà per riabbracciare Antonella Elia, al suo fianco dal 2018. I due si sono scambiati un romanticissimo bacio e lui si è lasciato andare a parole d’amore profondo nei confronti della fidanzata, ricordando anche i numerosi dolori che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita (Antonella Elia ha perso i genitori da piccola).

Durante la puntata di lunedì 3 febbraio, la musica è stata ben diversa. La 56enne di Torino, che in passato ha studiato da attrice a LA (durante questa parentesi formativa ha conosciuto DiCaprio), è stata infatti informata della pubblicazione, da parte del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, di alcuni scatti che ritraggono Delle Piane in compagnia di una bionda.

Non si tratta di una donna misteriosa ma di una persona con nome e cognome ben noti. La bionda fotografata assieme a Pietro Delle Piane è Fiore Argento, sua ex fidanzata e figlia del maestro del brivido e di Marisa Casale (la donna, nata nel 1970, è quindi sorellastra di Asia Argento).

La reazione di Antonella Elia

Di queste foto, fino a ieri visibili solo sul profilo Instagram della rivista, Antonella Elia è stata informata da Adriana Volpe. La ex conduttrice de I Fatti Vostri ha cercato di rassicurarla dicendole che nelle immagini si vedono “solo due persone che stanno camminando”.

Come ha reagito la Elia? Di primo impatto si è lasciata andare a una frase che è già diventata protagonista di molti meme. «L’importante è che non sia morto nessuno, pensavo fosse morta la mia matrigna»: queste le parole dell’esplosiva showgirl che, poco dopo, si è lasciata andare alle lacrime specificando che capirebbe se lui dovesse decidere di lasciarla in virtù degli 11 anni che li separano. La Volpe ha continuato a confortarla invitandola a non dimenticare il bacio che si sono dati e sottolineando il fatto che, prima di qualsiasi altra campana, deve sentire il punto di vista di lui.

