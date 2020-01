Il Grande Fratello Vip continua a tenere banco a livello mediatico. Dopo l’affaire Salvo Veneziano, è salito agli onori della cronaca il confronto tra Ivan Gonzalez e l’ex bonas di Avanti un Altro Paola Caruso. La bionda, che si è da poco lasciata alle spalle il periodo degli aspri contrasti televisivi con Moreno Merlo, è entrata il 15 gennaio nella casa di Cinecittà.

I motivi del confronto

Prima di entrare nel dettaglio del confronto tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso ricordiamo che l’ex tronista di Uomini & Donne ha fatto dichiarazioni di forte impatto nella casa. Tra queste è posibile citare senza dubbio l’affermazione relativa al fatto di non essere mai stato innamorato (nonostante la storia ufficiale con Sonia Pattarino).

Ha poi parlato di Paola Caruso, con la quale ha vissuto l’esperienza del reality Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La partecipazione al reality risale al 2017 e li ha visti protagonisti di un feeling non sfociato in flirt concreto. Commentando questa situazione, Gonzalez – che è stato anche tentatore a Temptation Island Vip, ha rivelato che Paola Caruso, già dopo pochi giorni, andava in giro dicendo di essere innamorata di lui.

Ha fatto riferimento anche alla barriera linguistica, sottolineando che “Lei non parlava bene lo spagnolo”. Il concorrente della casa più spiata d’Italia ha messo le cose in chiaro e, durante una conversazione con Licia Nunez, ha detto precisamente che la Caruso non gli piaceva né fisicamente, né caratterialmente. Per questo motivo, Paola Caruso avrebbe iniziato a insinuare rumors in merito all’omosessualità del ventisettenne spagnolo.

Il confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez

Durante il confronto nella casa del Grande Fratello Vip, Paola Caruso si è rivolta a Ivan Gonzalez smentendo la diffusione di gossip sulla sua omosessualità. La showgirl 35enne – compirà gli anni il 17 gennaio – ha specificato di aver semplicemente detto che non hanno “quagliato”.

La Caruso ha espresso risentimento anche per il fatto di essere stata definita un “serpente velenoso” e ha dichiarato di aver voluto bene al modello spagnolo.

Le accuse social

Dopo le parole di Ivan Gonzalez sia in Confessionale sia durante la chiacchierata con Licia Nunez, Paola Caruso si è sfogata sui social puntando il dito e definendo Gonzalez “una persona che fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv”. Gli ha inoltre lanciato l’accusa di aver utilizzato questo atteggiamento altre 3/4 volte – anche con Valeria Marini e Sonia Pattarino – sia in Italia, sia in Spagna.