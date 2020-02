Nella casa del Grande Fratello Vip non accennano a scemare le polemiche di stampo sentimentale. Protagonista questa volta è Roberto Parli, marito di Adriana Volpe. L’uomo, intervistato da Chi, ha espresso la sua delusione per il comportamento della moglie all’interno della casa di Cinecittà.

“Adriana deve ricordarsi di avere un marito”

Adriana Volpe è una delle indiscusse protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda ancora per qualche settimana. Nella casa, la ex co-conduttrice di Giancarlo Magalli ha baciato – seppur per scherzo – Pago e ha vissuto un avvicinamento con Andrea Denver. L’ultima vicenda che la coinvolge riguarda Antonio Zequila. L’attore campano ha affermato di aver avuto con lei un flirt negli anni ’90.

Nel corso dell’ultima puntata, redarguito da Alfonso Signorini, ha ritrattato affermando che tra loro c’è stato solamente un caffè. Chiacchierando con Antonella Elia nei giorni successivi alla diretta, ha affermato di esserci rimasto male per le falsità e le bugie altrui e ha affermato di essere pronto a chiarire la situazione “anche a costo di sembrare inelegante”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, bacio tra Pago e Adriana Volpe. Il marito scrive: “Lasciate fuori i bambini”

Queste circostanze, sommate assieme, non hanno certo lasciato indifferente Parli (secondo marito della Volpe, che in prime nozze ha detto sì al patron della discoteca Pineta Chicco Cangini). Come già detto, il consorte dell’inquilina del GF è stato intervistato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Rispondendo alle domande del giornalisti di Chi ha specificato che, prima dell’inizio del reality, la consorte lo aveva rassicurato affermando che non avrebbe adottato atteggiamenti ambigui. “Ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola“: queste le parole di Roberto Parli, che ha anche dichiarato di non essere geloso in quanto lui e la Volpe da 14 anni vivono distanti e non si dicono neanche con chi escono a cena. Ha però chiosato facendo presente che “Adriana è grande abbastanza: è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia”.

LEGGI ANCHE: Alfonso Signorini: età, carriera giornalistica, programmi tv, vita privata