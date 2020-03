Il rapporto che Adriana Volpe ha instaurato con coinquilino Andrea Denver durante l’ormai lunga esperienza al Grande Fratello Vip ha suscitato non poche polemiche, e ha ferito il marito Roberto Parli.

Diverse clip, infatti, li mostrerebbero molto vicini e in atteggiamenti intimi. Ecco allora che, dopo qualche giorno di riflessione, il padre di sua figlia ha deciso di scriverle. La lettera è stata letta alla destinataria nel corso della quindicesima puntata del reality show.

LEGGI ANCHE: Adriana Volpe, chi è il marito Roberto Parli

Il conduttore, Alfonso Signorini, invita Adriana Volpe a raggiungere la Mystery Room, lì ad attenderla c’era la lettera del compagno Roberto Parli, al quale è legata da oltre un decennio.

«Cara Adriana, ti sto scrivendo questa lettera per dirti una cosa importante che sta cominciando a farmi male. Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno anche del tuo aiuto».

E ancora: «A volte mi sembra che per te siano lontane, lontane e lontane… per me questo è sinonimo di delusione e sofferenza», scrive l’imprenditore, chiedendo la comprensione e il supporto della moglie alla quale è ancora molto legato.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip: la delusione e le accuse del marito di Adriana Volpe

«Hai ricevuto anche la letterina da Giselle, sono venuto da te per il nostro anniversario, volevi proteggerci e tenerci lontano dai gossip, ma ricordati che all’esterno anche piccole cose, poche parole e gli scherzetti sono tanto più grandi. Ti prego, rispettiamoci come coppia».

La concorrente è apparsa commossa dalle parole del compagno, e pochi giorni fa ha anche raccontato un momento difficile che hanno attraversato insieme. La perdita di un figlio, il dolore che un bambino mai nato provoca ogni giorno, e per sempre. Adesso i due hanno una bellissima bambina, ed è a lei che pensa principalmente Roberto Parli.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello VIP e il Coronavirus: lo stato d’animo in casa.