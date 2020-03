In questi giorni, il Grande Fratello Vip è al centro dell’attenzione mediatica per via di una terribile gaffe di una delle inquiline, ossia Asia Valente. Riassumiamo un attimo i fatti: l’influencer beneventana, che compirà 24 anni il prossimo 12 aprile, spaventata per via di uno scherzo di Sossio Aruta, ha reagito con un’uscita infelicissima. “Sei un down”: queste le parole della Valente, una reazione che è stata accolta da commenti a dir poco critici da diverse parti. Tra questi è possibile citare il video della campionessa paralimpica Nicole Orlando.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

Nel corso della quindicesima puntata, Alfonso Signorini non ha risparmiato i rimproveri ad Asia Valente. Il conduttore del reality ha definito l’uscita della concorrente “stupida e fuori luogo”. Il direttore di Chi non ha risparmiato in alcun modo i rimproveri alla Valente, sottolineando che frasi come quella da lei pronunciata non si dovrebbero mai sentite in tv.

“Non bastano le scuse, sono veramente parole orrende”: Alfonso Sigorini ha rincarato la dose sottolineando che i down sono persone di grandissimo acume e intelligenza e che, oggi come oggi, dare del down a qualcuno non ha davvero più senso. Il conduttore ha concluso il suo rimprovero invitando la concorrente del reality a collegare il cervello alla bocca.

Le scuse di Asia Valente

Asia Valente si è scusata sottolineando di essere consapevole del suo errore. “Non dovevo proprio usare quel termine, che è scorretto. Ovviamente i down sono persone stupende”: queste le parole utilizzate dalla Valente, che ha specificato di non aver utilizzato quel termine con cattiveria.

Successivamente si è scusata con Sossio. Questa scelta ha suscitato un’ulteriore critica da parte di Alfonso Signorini, che ha fatto presente alla Valente che le scuse non avrebbe dovuto farle a Sossio Aruta ma alle persone affette da sindrome di dowm per avere offeso la loro intelligenza.

