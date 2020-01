Grande Fratello VIP, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli

Non è una novità. Tutte le volte che qualcuno entra in un reality show da fidanzato o fidanzata, ne esce o con un altro amore proveniente dal programma stesso o con le mani vuote e single.

E questo sta riguardando anche il Grande fratello Vip e, precisamente, Licia Nunez e la sua fidanzata. Già, fidanzata, perché sono due donne. Nulla di scandaloso, comunque. D’altra parte siamo negli anni Venti.

La ex lei di Licia si chiama Barbara Eboli. Che su Instagram ha scritto: «Da quando sei entrata al GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti, ci ho provato con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando un gesto che credevo fosse solo nostro. Sei andata oltre, ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso».

Insomma, il problema è che Licia parla delle sue ex con gli altri. E, giustamente, per la sua (ormai ex) innamorata è uno spacco. Un vizio, quello di riferirsi al passato, che non ha perso neanche ieri, con Licia che è tornata nuovamente a parlare di Imma, che altro non è che Imma Battaglia attivista e politica italiana, una dei leader del movimento LGBT in Italia: «La vita toglie, la vita dona – ha detto la Nunez nel confessionale – lei è il passato ma resterà sempre nel mio cuore perché io non dimentico nel bene e nel male, lei voleva vivere la nostra storia d’amore sotto i riflettori, ho anche aiutato Eva, si è presentata casa mia chiedendomi dei consigli per catturare l’attenzione con Imma». Passato e presente che non riescono a separarsi nella testa di Licia, che non sa di avere perso tutto l’amore che aveva.

Intanto, le notizie dalla casa sembrano positive, dopo una serata di paura in cui uno sconosciuto è entrato nella casa. Per snellire la tensione niente è meglio della musica, così Pago si è ricordato di essere un cantante, ha chiesto e ottenuto di avere una chitarra e ha cominciato a suonare, rendendo allegra la serata e la mattina dei concorrenti, suonando alcuni brani del suo repertorio, ma anche alcuni testi popolari, da Lucio Battisti a Claudio Baglioni.

Nella serata di ieri i concorrenti si sono pure divertiti a fare ginnastica con la Nintendo switch, mentre Patrick, l’ultimo concorrente effettivamente non vip e ripreso alle edizioni passate, sembra fare il piacione con le ragazze. Sta tornando il vecchio Patrick che tutti conosciamo…

