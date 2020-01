Grande Fratello VIP, lite tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis

Antonellina non perde sia il pelo che il vizio. Il pelo è quello che ha sullo stomaco. I vizi sono principalmente due: partecipare ai reality show e litigare con le donne che fanno a gare con lei. E dopo lo storico litigio televisivo con Aida Yespica di tanti anni fa a L’Isola dei Famosi, con tanto di rissa incorporata, ecco quella con Elisa De Panicis, che sembra essere il capro espiatorio di questa edizione.

Dopo essere stato oggetto degli interessi di Salvo Veneziano, che per questo motivo è stato cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip, con l’onta di essere un sessista, adesso tocca ad Antonella offendere la ragazza.

Invogliata da Michele Cucuzza che le ha chiesto di dare una definizione per ogni componente della casa, la Elisa si è lasciata andare sulla De Panicis dicendo: «Lei è una pornostar. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse».

E la De Panicis, che sarà quello che sarà, ma non è fessa, ha reagito male. E giustamente, controbattendo: «Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma». In un certo senso è un’ottima risposta, non proprio da signore altolocate.

Parlando poi con Paola Di Benedetto ha rincarato la dose: «Tu ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una porno star! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi».

Così l’ingresso teatrale della Elia nella stanza al grido di: «Ce l’hai con me? Evita di ridere di me. Non mi sembra il caso, te lo garantisco, non sono una persona molto tenera. Prendere per il culo una persona alle spalle non è carino».

E come se non bastasse, Elisa De Panisic ha fatto salire la rabbia anche ai napoletani, dopo avere dichiarato in una discussione: «Lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona». Ed ecco così le proteste degli spettatori napoletani, che hanno chiesto, guarda caso, l’eliminazione della concorrente.

È finita? Non ancora, la De Panicis, che ha capito di essere al centro di tutto, si è scatenata davanti alle telecamere con una doccia sexy. E ora siamo in attesa di sapere cosa farà durante la trasmissione live.

