Nella casa del Grande Fratello Vip l’atmosfera è tutto tranne che tranquilla. Dopo la discussione tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, ieri dietro la porta rossa di Cinecittà si è consumato un acceso confronto tra Paola Di Benedetto, fidanzata di Federico Rossi dell’ex duo Benji & Fede, e Antonio Zequila.

Di Benedetto e Zequila: come mai hanno litigato?

Il confronto tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto si è consumato nel corso di una pausa pubblicitaria. Tutto è partito da un commento dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin, che ha sottolineato come una storia tra la nuova inquilina Sara Soldati e Zequila – che hanno avuto un avvicinamento salvo poi chiarire la natura del rapporto – sarebbe a suo avviso impossibile.

L’attore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi non ha gradito questo punto di vista che, a detta della Di Benedetto, è stato esternato scherzosamente e senza accusare il 56anni di Atrani di aver infastidito la Soldati. Zequila non si è certo risparmiato e, rivolgendosi alla compagna di Federico Rossi, ha sottolineato di avere avuto donne molto “più giovani e più fighe di lei” (la Di Benedetto è classe 1995 e ha compiuto 25 anni poco prima di entrare nella casa di Cinecittà).

L’attore campano non si è certo fermato qui. Zequila, infatti, ha dato a Paola Di Benedetto della maleducata, affermando che, a suo avviso, nella vita non ha fatto niente e descrivendola come un’ignorante.

Il conduttore Alfonso Signorini ha tentato di mettere pace, ma il suo impegno si è rivelato vano. Zequila ha infatti continuato dichiarando di essere un uomo per bene e accusando la Di Benedetto di fare “carne da macello come se fossi l’unico cesso del mondo”.

Si è altresì lamentato perché la Di Benedetto gli ha dato del cafone per 8 volte e ha sottolineato di essere un uomo di 56 anni che non può essere offeso. In tutto questo cosa ha detto Sara Soldati? La nuova concorrente, classe 1999 (è modella e influencer), ha sottolineato che tra lei e Zequila può esserci solamente amicizia.

