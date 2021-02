Grande Fratello VIP, Mario Balotelli contro Alda D’Eusanio: “Cacciatela”

Bufera su Alda D’Eusanio dopo che la nuova concorrente del Grande Fratello VIP, appena entrata, si è resa autrice di una battuta infelice.

Alda D’Eusanio stava parlando con altri coinquilini della Casa del GFVIP quando Tommaso Zorzi ha citato il detto del pesce che puzza dopo tre giorni. Alda ha detto: “Il pesce di chi?” e Carlotta Dell’Isola ha risposto: «Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare!». E poi l’uscita di D’Eusanio: «Perché? Vedi qualche ne*ro da queste parti?».

Mario Balotelli, appresa la notizia, ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini e a tutte le TV italiane: «Mio fratello Enock mi ha fatto notare l’uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia: perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora? Fuori da qualsiasi programma a vita», riferendosi a D’Eusanio.

Ecco, invece, le parole di Enock Barwuah, ex concorrente del GFVIP, e fratello di Mario: «Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del Gf Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo noterà nessuno. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone».

Enock ha aggiunto: «Ora vi spiego cosa vuol dire il termine ne*ro. Gli americani andavano in Africa a comprare i neri, per poi portarli in America facendoli lavorare, schiavizzandoli, e facendogli fare quei lavori che neanche gli animali riuscirebbero a fare. Quelli erano i ne*ri, quindi prima di usare il termine ne*ro bisogna riflettere».

LEGGI ANCHE: Alda D’Eusanio su Fabrizio Corona: “Mi ha sempre fatto schifo”