Grande Fratello VIP, Michele Cucuzza sarà uno degli inquilini

Era un giornalista. Di quelli fighi e belli. S contendeva il ruolo del bello della televisione con Tiberio Timperi e con il compianto Alberto Castagna. E ora va a fare il Grande Fratello Michele Cucuzza, ovvero quello che era uno dei giornalisti di punta del servizio pubblico della Rai.

Certo, circolava voce che lui dovesse partecipare da tempo. Ma nessuno dava conferma. Di regola lo avrebbe dovuto fare il conduttore del talent, Alfonso Signorini. Cucuzza ha quindi violato una delle regole base del programma, ovvero, la segretezza a meno che non lo decida il conduttore. Vedremo cosa accadrà. Intanto, Michele ha cercato di spiegare la sua scelta di mostrarsi nella casa più famosa d’Italia, dove rischia di giocarsi una carriera se iniziasse a litigare per un barattolo di Nutella o perché non riesce a dormire o, magari, perché si innamora di un’altra concorrente vip, magari più giovane di lui. Si sa, il fascino dell’uomo maturo per una certa generazione di ventenni attuali è molto di moda.

Ma arriviamo ai fatti. A capire perché Michele ha deciso di tornare nel ring principale della tv, dopo avere abbandonato la Rai ed essersi accontentato di piccole televisioni locali. Anch se non ne aveva bisogno economicamente. C’è però che quando sei giornalista, lo resti per sempre. E il bisogno delle telecamere è quasi come una droga.

A precisa domanda, Michele ha risposto con una precisa scrittura: «È televisione. E io la faccio da una vita: tg, intrattenimento con la Vita in diretta, tv di servizio. Mi mancava il reality, erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tv da ‘ripescato’, dopo anni di assenza. Per me è una sfida. Ora è venuto il momento perché arrivo da tre anni di successo quotidiano su TeleNorba con Buon Pomeriggio. Sono curioso di vedere come reagisco senza telefono, social, notizie. Non ho le idee chiare. Voglio vedere come funziona la convivenza, senza snobismo ma con la curiosità del giornalista. Questa sarà una edizione importante, sono venti anni esatti di Grande Fratello in Italia. Spero anche di divertirmi e di essere circondato da persone simpatiche».

Vuole insomma divertirsi Michele. E lo farà presto. E anche le risposte sugli altri concorrenti appaiono accondiscendenti: «Antonella Elia e Adriana Volpe sono amiche. Barbara Alberti la stimo e ho voglia di incontrarla. La Rusic l’ho intervistata varie volte. Non conosco Pago, ma mi sembra simpatico. Aristide Malnati, archeologo e papirologo, mi incuriosisce molto». Auguri allora Michele. Bentornato.

