Grande Fratello Vip: nuovo crollo di ascolti per Signorini

Nuovo crollo di ascolti del Grande Fratello Vip. Inutile che Mediaset sostenga in un comunicato stampa che il suo talent di punta è stato «leader della prima serata». Perché non è così. E a parlare sono i numeri dell’Auditel che nuovamente saranno stati motivi di grattacapi per Alfonso Signorini e gli autori.

La partita di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale, tra Juventus e Udinese, trasmessa su Rai 1 si è aggiudicata la prima serata di ieri con 4 milioni 731mila spettatori e il 18.25% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip è stato visto da 3 milioni 402mila spettatori con il 20.23% di share.

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai3 il consueto appuntamento con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?, scelto da 1 milione 903mila spettatori con l’8.8% di share, mentre su Rai2 le repliche della serie L’Amica Geniale, in attesa della nuova stagione sempre tratta dai best seller di Elena Ferrante, sono state viste da 1 milione 669mila con il 6.41% la prima e da 1 milione 777mila con l’8.39% la seconda. Su Italia1 il film Transformers 4 – L’era dell’estinzione ha totalizzato 1 milione 73mila spettatori con il 5.39% di share e su Rete4 il thriller Inside man di Spike Lee ha avuto 944mila spettatori (4.34%). Su La7 Atlantide si è attestato su 524mila spettatori con il 3% di share.

Dall’altro lato c’è Mediaset che informa che «in particolare, nella fascia di prima serata il reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara ottiene 4.523.000 spettatori totali. Su Canale 5».

In realtà, quello è stato il picco di ascolti. Solo che la pezza è più dannosa del buco. Visto che vuol dire che non solo si sono persi 300 mila spettatori rispetto alla prima puntata ma che nel corso della trasmissione sono andati via un milione e 100 mila spettatori. Sono numeri terribili, orribili per un programma che dovrebbe superare, visto l’investimento, almeno i 5 milioni di spettatori e che si dovrebbe preparare ad affrontare una corazzata come il Festival di Sanremo da qui a due settimane.

Intanto, le ultime dalla casa vogliono che lo scienziato Aristide Malnati abbia cominciato la giornata salutando la mamma dalla casa, mentre Paola Di Benedetto – per chi è interessato – ha spiegato che nella sua vita attende «un uomo romantico». Intanto, il pubblico da casa può decidere chi salvare tra Andrea ed Elisa. La prossima puntata sarà venerdì.

