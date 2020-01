Grande Fratello VIP, Rita Rusic e il momento intimo durante la notte

Rita Rusic è una delle indiscusse protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. La produttrice di successi cinematografici immportali come Il Ciclone si è infatti confrontata con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori – i loro rapporti sono tornati distesi da un paio d’anni – e con la di lui ex compagna Valeria Marini, diventando, nel secondo caso, seconda attrice di un battibecco che ha conquistato il web, scatenando l’ispirazione per numerosi meme.

La bionda ex consorte di Vittorio Cecchi Gori, che spegnerà 60 candeline il prossimo 16 maggio, sta facendo parlare di sé anche per un altro motivo. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, poco dopo le 3, è stata “beccata” dalle telecamere del reality in un momento molto intimo.

Il video è risultato troppo esplicito

Dal momento che il video è risultato eccessivamente esplicito, i registi del GF si sono trovati costretti a spostare subito l’inquadratura dalla capsule room sulla quale era puntata (e dove erano presenti anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, impegnati a chiacchierare e incuranti della situazione). Il video originale, della durata di pochi secondi, è stato pubblicato dal sito Dagospia.

La curiosa lamentela e il trascorso con un inquilino

Il momento intimo della ex moglie di Vittorio Cecchi Gori fa sorridere se si pensa che, giusto qualche giorno fa, la produttrice si era lamentata della scarsità di testosterone tra le mura della casa di Cinecittà.

La bionda produttrice esecutiva ed ex attrice – indimenticabile a fianco di Diego Abatantuono in Attila Flagello di Dio – nella casa ha a quanto pare anche ritrovato una vecchia fiamma. Di chi si tratta? Di Andrea Denver. Il modello 29enne, che ha ammesso di aver avuto una breve relazione intima con Elisa De Panicis (il giovane, originario di Verona ma residente a New York, ha specificato che vuole bene all’influencer brianzola e che continuerà a sottolinearlo).

A lanciare l’indiscrezione su di lui e sulla Rusic ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo che, nel numero di Oggi uscito lo scorso 16 gennaio, ha parlato di una loro “breve ma appassionata relazione”. A detta di Dandolo, Denver si sarebbe successivamente invaghito di un’attempata miliardaria.

Su questo flirt, sia la ex di Vittorio Cecchi Gori sia il modello di Verona non hanno detto niente. Silenzio anche da parte della produttrice croata – naturalizzata italiana – in merito al momento hot che le telecamere del reality, seppur per pochi secondi, hanno fermato, trasformando una circostanza intima in qualcosa che è diventato tutto tranne che privato.

LEGGI ANCHE: Brad Pitt e Jennifer Aniston: ritorno di fiamma?