Nella puntata di martedì 14 Gennaio 2020 di Striscia la Notizia, Salvo Veneziano ha ricevuto il tapiro d’oro dall’inviato Valerio Staffelli.

Durante la consegna del ‘premio’, Staffelli non ha per niente avuto vita facile. Tra strattoni e spintoni, ricevuti proprio dallo staff del Grande Fratello, l’inviato di Striscia è caduto per terra per ben due volte. Ma Valerio non ha mollato, seguendo il gieffino Salvo fino alla soglia del bagno, in cui si è chiuso, per sfuggire alle telecamere del programma satirico.

Ricordiamo che il concorrente siciliano del GFVIP è stato squalificato dal reality, a causa delle molteplici parole irrispettose pronunciate sia nei riguardi di Elisa De Panicis che di Paola di Benedetto.

Salvo Veneziano è uscito dal bagno dell’hotel in cui si era rifugiato, probabilmente dietro l’ok della produzione del programma del reality, decidendo quindi di rilasciare l’intervista a Valerio Staffelli. In questa occasione il gieffino ha risposto alle domande dell’inviato di Striscia e si è scusato con i telespettatori per il modo che ha utilizzato nell’esprimere gli apprezzamenti sulle altre concorrenti.

La discussione tra Veneziano e Staffelli è iniziata con le scuse da parte del ex concorrente per lo scortese atteggiamento avuto nei confronti dell’inviato di Striscia. In merito invece alla sua squalifica dal GFVIP, ha dichiarato:

«Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza».

Confermando, quindi, quanto già detto da sua moglie a Pomeriggio Cinque. Ha aggiunto anche una frase molto forte:

«Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia. Perché la mia famiglia è stata minacciata, mia figlia è stata minacciata. Mi dispiace».

Il servizio di Striscia la Notizia si è concluso con la fatidica domanda riguardante la possibile eliminazione dei concorrenti Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, per aver mostrato complicità durante le affermazioni di Veneziano. Quest’ultimo ha risposto:

«Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta».

