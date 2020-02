Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è entrato nella casa di Cinecittà per informare i concorrenti in merito al Coronavirus. Facendo uno strappo alla regola, il conduttore, accompagnato da un infettivologo, ha illustrato in poco più di un minuto la situazione, premettendo agli inquilini del reality che le loro famiglie stanno bene (quando ha sentito nominare suo figlio, Fabio Testi è apparso visibilmente scosso).

Alla luce delle ultime notizie sulla diffusione del #CoronaVirus, Grande Fratello ha deciso eccezionalmente di informare gli abitanti della Casa su quanto sta accadendo. #GFVIP pic.twitter.com/DQbBmb4WET — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2020

LEGGI ANCHE: Coronavirus: ecco le regole igieniche da seguire per prevenire il contagio

Grande Fratello Vip: la notizia del Coronavirus entra nella casa

Per illustrare ai concorrenti, reclusi dall’8 gennaio scorso, i dettagli della situazione, Signorini ha proiettato un servizio del TG 5, nel corso del quale si parla della genesi del virus e della denuncia inascoltata del giovane medico di Wuhan che, al pronto soccorso della città capoluogo della provincia di Hubei, aveva notato in alcuni pazienti dei sintomi preoccupanti, molto simili a quelli della Sars.

A seguito di questa introduzione, è arrivato il turno dell’infettivologo Alessandro D’Avino, che ha risposto alle domande dei concorrenti del reality di Canale 5. L’esperto ha sottolineato innanzitutto le peculiarità dei sintomi, specificando che in Italia c’è un numero maggiore di casi perché si stanno facendo più test e che la maggior parte delle persone è a casa tranquilla in quarantena. Subito dopo Alfonso Signorini ha specificato che, in caso di novità importanti a livello sia personale sia familiare, i concorrenti del reality saranno informati.

Le scuse di Clizia e la sua squalifica

Nel corso della puntata del 24 febbraio è arrivato a un punto anche il caso di Clizia Incorvaia. La ex di Francesco Sarcina, che nella casa ha iniziato una storia passionale con Paolo Ciavarro, era finita nell’occhio del ciclone per aver detto ad Andrea Denver “Sei un Buscetta, sei un pentito” dopo aver scoperto di essere stata nominata dal modello.

Queste parole, per le quali una donna si è recata anche a protestare fuori dalla casa citando le famiglie delle vittime di mafia, sono state fortemente criticate anche da Eleonora Giorgi. Durante la puntata di stasera, attorno alle 22.40, Clizia Incorvaia ha chiesto scusa.

Le sue affermazioni sono state commentate da Paolo Ciavarro e da Adriana Volpe, che ha rincuorato l’influencer dicendole “Hai scritto anche delle pagine belle in queste settimane”. Per la ex di Sarcina, a cui è stato comunque concesso di trascorrere qualche minuto con Ciavarro, è comunque arrivata la squalifica e l’invito a lasciare la casa del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, bufera contro Fernanda Lessa per una frase omofoba