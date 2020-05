Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da quasi due mesi. Ogni tanto, però, non mancano le polemiche che coinvolgono qualche ex concorrente. L’ultima in ordine di tempo riguarda Zequila, che è stato oggetto di alcune accuse da parte della sua ex Simona Tagli.

I retroscena sulla loro storia

Oggi imprenditrice nel campo dell’hair care, Simona Tagli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Di Più, svelando dei retroscena relativi alla sua lunga relazione con l’inquilino della casa più spiata d’Italia. La Tagli, in una lunga lettera inviata al settimanale, si è mostrata risentita per il fatto di non essere stata citata dall’attore di Atrani.

“Ai tempi della nostra relazione io ero all’apice del successo e tu non eri nessuno“: queste le parole della Tagli, classe 1964 e oggi mamma della quindicenne Georgia, che è convinta di non essere stata citata da Zequila per la volontà di lui di prendersi una rivincita.

A suo dire, alla base di tutto ci sarebbe l’invidia e la gelosia che l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe sempre provato nei suoi confronti. La Tagli ha sottolineato come, nel corso della sua permanenza nella casa, Zequila abbia raccontato ‘storie e storielline’, senza citare in alcun modo l’unica ‘grande storia d’amore della tua vita’.

La Tagli ha rivelato anche altro retroscena curioso sulla loro storia. La showgirl milanese, nella lettera a Di Più, ha raccontato che, ai tempi, Zequila la lasciò affermando di essere intenzionato a vivere al meglio la sua storia con Sharon Stone.

Concludiamo ricordando che non è la prima volta che la Tagli dice la sua sull’ex fidanzato ed ex concorrente della casa di Cinecittà. Lo scorso febbraio, nel corso di una puntata di Mattino 5, ha infatti parlato di un cantante molto noto che, in passato, avrebbe corteggiato Zequila.

