Grande Fratello Vip, spunta la foto con Antonio Zequila che bacia Mila Suarez

La notizia è vecchia, non se l’era filata nessuno, ma quando partecipi al Grande Fratello Vip tutto cambia. Anche se prima eri relativamente un vip e nessuno ti dava spazio nelle notizie grandi, anche quando baciavi una donna che è relativamente più famosa e sicuramente più piccola di te.

Così accade che qualcuno dagli archivi dei paparazzi si sia ricordato di avere in qualche scheda di memoria una foto di Antonio Zequila, concorrente della casa più spiata d’Italia, che bacia con intensità addirittura Mila Suarez, ex concorrente della versione ‘Nip’ del Grande Fratello, ovvero quello dei sconosciuti.

L’età dicevamo. Già, perché se la Suarez ha 32 anni, Zequila ne ha 56. Una bella fetta di distanza biografica che pare non avere creato problemi sia a lei che al sex symbol dei rotocalchi e dei b-movie anni Ottanta.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello VIP, chi ha sporcato il bagno?

Ma veniamo alla foto in quanto tale. Risale a qualche settimana prima dell’ingresso di Zequila nella casa del Grande Fratello. I due si sono dati appuntamento in un bel ristorante, hanno cenato insieme e poi si sono allontanati in auto. Guarda caso, durante il passaggio davanti ai paparazzi, i due si sono baciati e si sono fatti riprendere come se nulla fosse.

Ma per amore o per convenienza reciproca? Per evidenziare che è nato un sentimento o che bisognava creare una notizia che li riguardasse? Orma il pubblico – tutti i casi creati da Fabrizio Corona negli anni scorsa lo insegnano – è scavato e riesce un po’ a distinguere l’amore vero da quello basato sul portafogli. Non è dato sapere, visto che le foto risalgono a tempo fa e rischiavano di finire nel dimenticatoio dei vip, se i due hanno continuato la serata e come l’hanno continuata. E in particolare non si sa se tra i due ci sia ancora un rapporto, se lei si farà trovare all’uscita per abbracciare il suo uomo o se si sono già lasciati.

Intanto nella casa, dove questa settimana rischiano Barbara, Carlotta, Michele e Patrick, la nottata è girata tutta intorno a Serena Enardu, ovvero la compagna ritrovata di Pago, che è diventata ufficialmente una concorrente. I due si sono parlati tutta la notte e detti tutte le cose che non si sono detti in questi mesi di separazione dopo Temptation island, dove erano entrambi concorrenti. Clizia Incorvaia, invece, ha evidenziato alcuni fastidi nei confronti di Antonella Elia.

LEGGI ANCHE: Chi vuol essere milionario, gli altri vincitori del Grande Fratello VIP.