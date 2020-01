Grande Fratello Vip: Vittorio Cecchi Gori entra nella casa e incontra l’ex moglie Rita Rusic

Lo credevamo in bancarotta, malato, sparito, scomparso da tutte il circo mediatico. E invece ieri è riapparso, entrando nella casa del Grande Fratello, parlando con l’ex moglie e non tenendosi tutto quello che sente, prova e ha voglia di dire. È stata la vera sorpresa della serata il passaggio di Vittorio Cecchi Gori, ex editore, ex produttore cinematografico, ex imprenditore, ex politico, ex tante cose e in particolare ex di Rita Rusic, che ieri è passato dalla casa più spiata d’Italia, in una serata dove in tanti hanno incontrato le loro vecchie fiamme o fantasmi, ribollendo dentro per il dolore o per il piacere, a seconda dei punti di vista. Se infatti Rita Rusic ha incontrato nuovamente Vittorio Cecchi Gori, Pago ha rivisto la sua ex moglie Miriana Trevisan.

Ma soffermiamoci su Vittorio Cecchi Gori, che è forse quello che il mezzo televisivo lo sa usare meglio, grazie alla sua verve toscana che è sempre simpatica. Il rapporto tra Vittorio e Rita resta sempre simpatico agli occhi del pubblico. I due non si sono parlati per anni dopo il divorzio, per poi riavvicinarsi quando lui è stato colpito da un brutto malore.

Vittorio ha detto di lei: “”Rita è una donna che ha dei numeri, altrimenti non l’avrei sposata. Rimasi colpito da lei che era bella ed elegante, aveva stile.”. Allo stesso tempo Rita ha risposto: “Dopo tanti anni e tante battaglie, tragedie, avvocati e silenzio, sono contenta che adesso abbiamo un rapporto vero, di rispetto… perché dovevamo farlo molto prima. Si sbaglia sempre nella vita”. I due hanno parlato anche del loro matrimonio, con Vittorio che ha detto che “loro resteranno per sempre sposati davanti a Dio” e Rita che ha ricordato i momenti che hanno preceduto il giorno delle nozze, confessando: “Avevo il terrore che non mi raggiungesse in chiesa. Invece, l’autista aveva perso la strada e io sono arrivata tardissimo. Volevo andare via, piangevo ma Vittorio venne a trascinarmi”.

Vittorio Cecchi Gori ha poi ricordato i suoi momenti brutti della vita: “Quando ho avuto il malore, ricordo solo che chiamavo mio figlio Mario. Quando ho riaperto gli occhi però, davanti a me c’erano Rita e Mario: loro sono stati la pillola migliore che potessi prendere per tornare in salute”.

Poi, siccome Vittorio è sempre Vittorio, ha voluto incontrare Paola Di Benedetto, che, a quanto pare, a detta di Alfonso Signorini, è la sua concorrente preferita. Rita non ci è rimasta benissimo.

