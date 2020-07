Un dolce fresco, dissetante, che può fungere sia da dolce a fine pasto che come spuntino pomeridiano o, volendo, pure come componente base di una colazione estiva. Stiamo parlando della granita al limone.

Pochissimi ingredienti e la semplicità nella realizzazione: questi i punti di forza di una specialità siciliana. Per realizzarla non è strettamente necessaria una gelatiera, basta una buona dose di attenzione nell’evitare che l’acqua si separi dal succo nella formazione dei cristalli di ghiaccio. Se il mix è vincente, il gioco è fatto. Ma andiamo a vedere gli ingredienti:

500 ml di succo di limone;

500 ml di acqua;

250 g di zucchero.

Questi, invece, i passaggi essenziali della preparazione. Per prima cosa, bisogna versare l’acqua in un pentolino, portandola a ebollizione e aggiungendo lo zucchero. Una volta sciolto quest’ultimo, otteniamo un liquido trasparente. A questo punto va spento il fuoco, lasciando raffreddare il contenuto.

Intanto che il liquido raffredda, occupiamoci di tagliare i limoni e di spremerli, possibilmente con l’ausilio di uno spremiagrumi, così da ricavarne quanto più succo possibile, da filtrare con un colino. Va aggiunto al contenuto del pentolino non appena questo si sarà raffreddato.

A questo punto si renderà necessario mescolare il nuovo composto con una frusta cercando di amalgamare il tutto. Dopodiché il liquido andrà messo in freezer, dentro a un contenitore di metallo. Attendiamo circa 40 minuti, quindi tiriamo fuori il contenuto e mescoliamo cercando di frammentare i cristalli di ghiaccio.

Ripetiamo questa operazione, sino a quando la granita al limone non si sarà scomposta in tanti piccoli pezzetti che ci diranno che è pronta per essere gustata. Serviamo in bicchieri di vetro e godiamoci questo dolce fresco e dissetante capace di allietare la vostra estate.

A colazione, dopo un pasto ricco o in un pomeriggio torrido, la granita è sempre una soluzione semplice e d’effetto. La tradizione vuole che venga gustata con la brioche con il ‘tuppo’ tipicamente siciliana.

Redazione