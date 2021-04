Grave lutto per Gabriel Garko, è morto il papà

Lutto per Gabriel Garko, è morto il padre. Ne ha dato notizia lo stesso attore con un post condiviso su Instagram.

«Ciao papà, fai buon viaggio» e a corredo alcune fotografie che ritraggono l’uomo, Claudio Oliviero, ex pasticciere, quando era giovane, insieme alla moglie e al figlio.

Il papà dell’attore, vero nome Dario Gabriel, soffriva di una malattia non specificata, come detto di recente dall’artista torinese in una recente intervista: «Non sta bene».

In un’altra intervista Gabriel Garko parlò anche della reazione dei suoi genitori alla sua decisione di fare coming-out: «Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto. Ma i miei genitori sono un po’ strani sotto questo punto di vista, perché per il lavoro che faccio a mia madre non è che sia sempre mai piaciuto tanto, però non le piaceva perché pensava che non ce la facessi, poi quando ce l’ho fatta hanno comunque continuato a trattare come figlio non come persona famosa».

