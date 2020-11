Gregoraci al GFVIP: “Briatore mi ha chiesto di risposarlo”

Flavio Briatore «mi ha chiesto di risposarlo durante il lockdown». Così Elisabetta Gregoraci, conversando nella Casa del Grande Fratello VIP con Giulia Salemi.

La Gregoraci, 40 anni, ha detto: «Mi ha richiesto di sposarlo durante lockdown, eravamo a casa sua, abbiamo passato molto tempo insieme e me l’ha chiesto. È stata una cosa molto bella, mi ha fatto molto piacere, non era la prima volta».

Alfonso Signorini, naturalmente, non poteva farsi sfuggire una dichiarazione così forte e, nel corso della puntata del Grande Fratello VIP di ieri, ha chiesto un approfondimento.

L’ex moglie di Briatore ha risposto così: «Un giorno mi ha guardata e mi ha detto: ‘Guarda Eli noi siamo una famiglia, ti amo ancora dovremmo risposarci’».

Ma ci potrebbe essere un futuro tra Gregoraci e l’imprenditore? La showgirl: «Penso di no perché non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ho paura di far peggio».

