Greta Scarano, chi è il fidanzato Sydney Sibilia?

Il fidanzato dell’interprete di Antonia Nicoletti in Montalbano è nato nel 1981.

Greta Scarano, interprete di Antonia Nicoletti nell’episodio conclusivo della fiction Il Commissario Montalbano, è una delle attrici più raffinate del panorama italiano. Classe 1986, è fidanzata con Sydney Sibilia. Scopriamo qualcosa su di lui!

Quanti anni ha?

Sydney Sibilia è nato a Salerno il 19 novembre 1981. Ciò significa che, nel 2021,compirà 40 anni, cinque più della compagna.

Carriera

Sydney Sibilia ha iniziato a lavorare dietro la macchina da presa da adolescente, girando alcuni cortometraggi con un amico nella sua città natale. Tra i suoi film più famosi rientrano pellicole come la trilogia di Smetto Quando Voglio, Io Sì, Tu No e L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose. Attivo anche come sceneggiatore, ha prodotto diverse pellicole, tra cui Il Campione, film con protagonista Stefano Accorsi.

Rapporto con Greta Scarano

Sydney Sibilia e Greta Scarano si sono conosciuti sul set di Smetto Quando Voglio – Masterclass. La loro storia è però iniziata diverso tempo dopo, quando si sono reincontrati per caso in un periodo in cui l’attrice romana, reduce dalla fine della lunga relazione con Michele Alhaique – oggi legato a Benedetta Porcaroli, protagonista di Baby – non cercava un altro amore.

Instagram

Sydney Sibilia è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 11mila persone.

