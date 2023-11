GTA 6, l’attesissimo nuovo capitolo della serie di Rockstar Games rinuncia a una “rivoluzione”

Si parla da alcune settimane dell’arrivo dell’ultimo titolo di Rockstar Games, il nuovo capitolo di Grand Theft Auto, noto a molti anche con l’acronimo GTA. Nel corso degli anni si è parlato di un nuovo tentativo da parte di Rockstar di implementare in “GTA 6” un sistema meteorologico avanzato mai visto in altri capitoli della saga più popolare della storia videoludica.

Secondo un’ultima indiscrezione, l’ennesima in queste settimane di fermento in attesa del teaser, Rockstar avrebbe dovuto rinunciare a questi nuovi rivoluzionari piani. Pare che per Rockstar Universe “le condizioni climatiche più estreme” siano state scartate durante lo sviluppo.

“Ho sentito dire che volevano inserire uragani e tornado, non so perché sono tagliati”, scrive Rockstar Universe su X. “Potrebbe trattarsi di limitazioni tecniche, o di qualcos’altro”. Rockstar Universe non sa però a che punto siano state rimosse da GTA le novità che erano state pianificate. Non si sa quanto effettivamente fossero avanti nello sviluppo nel team di Rockstar. Quindi, rivoluzione sì, ma senza esagerare.

GTA 6 non considererebbe la presenza di condizioni climatiche estreme e di alta qualità, dato che nel corso degli anni si è andati crescendo su questo aspetto. Di sicuro non si vedrà più di quanto visto in altri giochi. Gestire il meteo in un videogioco è molto complesso e richiede grandi sforzi. Se si vuole ottenere un risultato di alta qualità, alla “macchina” serve un grande lavoro di sviluppo. In un mondo aperto e di grandi dimensioni gli eventi meteorologici potenti e determinanti, siano essi uragani o alluvioni, richiede davvero molto impegno.

Inoltre, ogni evento climatico particolare e potenzialmente determinante deve avere uno scopo in termini ludici. Non è detto che sia di interesse per Rockstar Games andare a intaccare una missione di un giocatore perché ci sono eventi climatici incontrollabili nella città di GTA.

Al momento si tratta solo di rumor su rumor, ma, altra informazione bomba, sarebbe che la maggior parte delle indiscrezioni su GTA 6 parla di uno svolgimento quasi interamente a Vice City. Si tratta della mitica ambientazione fittizia ispirata a Miami, in Florida. E la Florida è nota per gli eventi climatici estremi. Non è impossibile che Rockstar Games abbia preso in considerazione l’eventualità di inserire eventi importanti e impegnativi dal punto di vista climatico.