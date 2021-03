Guendalina Tavassi, matrimonio finito, con Umberto D’Aponte separati in casa

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte sono separati in casa.

A rivelarlo è stata l’ex gieffina.

La coppia ha due figli, Chloe e Salvatore.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte non stanno più insieme. Dopo settimane di rumors, l’ufficializzazione è arrivata dall’ex gieffina tramite alcune Stories pubblicate su Instagram.

“Siamo separati in casa”

Siamo separati in casa da mesi, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiarei.

Queste alcune delle parole utilizzate dall’ex inquilina del loft di Cinecittà per parlare della situazione con il marito, sposato nel 2013 e dal quale ha avuto Chloe, nata lo stesso anno delle nozze, e Salvatore, venuto al mondo nel 2016 (la Tavassi è madre anche di Gaia, avuta nel 2004 dall’ex Remo Nicolini).

Per quanto riguarda le cause della rottura, si era inizialmente parlato di un tradimento da parte di lui con la modella Giorgia Nicole Basciano, sorella del tentatore Alessandro. Se la Basciano ha smentito l’indiscrezione definendo D’Aponte un amico – nonché socio del fratello – il marito di Guendalina Tavassi si è detto pronto a tutto per riconquistare la consorte, definendosi “innamoratissimo” di lei.

