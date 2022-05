Guerra in Ucraina, cosa potrebbe mancare presto

Oltre all’olio di girasole, la guerra in Ucraina potrebbe causare anche una penuria di bottiglie di vetro. I due Paesi, infatti, sono tra i principali fornitori di vetro per gli operatori europei.

Il conflitto ucraino, però, non è l’unica causa di questo rischio. Fanny Boyer, vicepresidente di Costières de Nîmes, ha spiegato: “Ci sono diversi effetti: in primis ovviamente l’aumento dei prezzi di petrolio e gas per produrre bicchieri: abbiamo subito un aumento di quasi il 40% in quasi un anno. Ci sono forni in Francia che chiudono per motivi ambientali e sociali. Poi c’è la crisi ucraina: ci sono sette stabilimenti in Ucraina che producevano bottiglie e le vendevano in tutta Europa. Di conseguenza, i tempi di imbottigliamento sono stati fortemente stravolti”.

Le bottiglie rosate sono le più colpite da questa penuria per la trasparenza del vetro utilizzato. “Tre giorni prima della consegna, il cliente ci chiama e ci spiega che non avrà le sue bottiglie, quindi dobbiamo trovare soluzioni alternative, trovando diversi colori, diversi pesi delle bottiglie. Il cliente è obbligato ad adattarsi per potere soddisfare i suoi ordini su modelli di bottiglie che non avrebbe scelto come base”, ha spiegato Guillaume Roussard, responsabile vendite di Embouteillage Services.

Una situazione allarmante per i viticoltori. Un problema che riguarda tutta l’attività: per poter accogliere la nuova vendemmia 2022, i professionisti devono svuotare i serbatoi. Un vero grattacapo che ha spinto alcuni produttori a fermare le loro catene di imbottigliamento per la mancanza di vetro.

