Guerra in Ucraina, gli animali nei rifugi, le FOTO toccanti

È guerra anche per loro, i nostri amici a quattro zampe. Le foto di questo post provengono dal canale telegram Ukraine Now che, incessantemente, informa su quanto sta succedendo in Ucraina, invasa dai russi.

La didascalia dice: “Anche nei momenti più difficili insieme. Ucraini e i loro amici a quattro zampe nei rifiuti”.

Intanto, la situazione a Kiev e in altre città ucraine peggiora di ora in ora. Missili russi hanno colpito oggi la torre della televisione. Lo riporta Kyiv Independent, che pubblica sui social anche un video amatoriale dell’esplosione, fatto da due ucraini che si trovavano in strada. A causa del bombardamento i canali TV ucraini hanno interrotto le trasmissioni alcuni minuti fa. Il ministero dell’Interno ucraino ha affermato che la trasmissione di backup di alcuni canali sarà lanciata “nel più breve tempo possibile”.

Inoltre, è di almeno 10 morti e 20 feriti il bilancio dei bombardamenti russi su Kharkiv, la seconda città del Paese. Lo hanno riferito i servizi di emergenza. Nei bombardamenti di oggi è stata colpita la sede dell’amministrazione regionale. Le forze russe “si sono raggruppate, accumulando veicoli corazzati, missili e artiglieria per circondare e catturare Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson e Mariupol“, ha affermato la presidenza ucraina.

E Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, in un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha affermato: “I bombardamenti contro civili a Kharkiv violano le leggi di guerra. L’UE è al vostro fianco in questi drammatici momenti”.