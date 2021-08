Guida alla scelta del tapis roulant elettrico

Il tapis roulant elettrico è un alleato indispensabile per tutti coloro che desiderano allenarsi in casa perché non hanno voglia o tempo di andare in palestra. Poter contare su un attrezzo di qualità in casa è senza dubbio uno stimolo importante per trovare la voglia di fare esercizio: è importante che il tapis roulant elettrico che si decide di utilizzare sia facile da accendere e da usare, in modo che si trasformi in uno strumento fondamentale per la salute, il benessere e la bellezza. Ma come si può essere certi di trovare un modello in linea con le proprie esigenze?

Le dimensioni contano

Prima di tutto è necessario valutare lo spazio che si ha a disposizione in casa e che, quindi, può essere dedicato al tapis roulant. Nel caso in cui si viva in un appartamento dalla metratura limitata, conviene propendere per un modello salvaspazio, magari di tipo pieghevole, così che quando non viene adoperato lo si possa mettere sotto al divano o sotto al letto. Un tapis roulant compatto, in generale, va bene in tutte le circostanze in cui non si vuole ingombrare troppo. Oltre ai tapis roulant pieghevoli, poi, ci sono anche quelli ultra slim, che – come il loro nome lascia intuire – hanno uno spessore ridotto, e quindi possono essere riposti abbastanza facilmente in qualunque angolo della casa. D’altro canto, se di problemi di spazio non ce ne sono, vale di sicuro la pena di puntare su un tapis roulant di grandi dimensioni, anche perché dotato di una grande varietà di funzionalità.

I tapis roulant magnetici

Nella maggior parte dei casi i tapis roulant magnetici sono più sottili e, di conseguenza, compatti: per questo motivo sono ideali per gli spazi ridotti. A livello pratico, sono raccomandati per coloro che preferiscono allenarsi con le camminate, o comunque con le camminate veloci, dal momento che si muovono unicamente con la forza del passo. Qualora si abbia in mente di correre, d’altro canto, è molto meglio un tapis roulant a motore. Infine, esistono i tapis roulant la cui inclinazione può essere modulata: risultano perfetti per coloro che vogliono allenare tanto i glutei quanto le gambe.

Il motore

Uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione in vista dell’acquisto di un tapis roulant è quello che riguarda il motore, specialmente se si tratta di modelli professionali. Il motore, infatti, deve garantire una potenza tale da assicurare performance ottimali per tutte le funzionalità che vengono messe a disposizione. Al tempo stesso, deve essere munito di un sistema di raffreddamento efficace, in modo che non si surriscaldi e abbia una lunga durata. I tapis roulant che si trovano nelle palestre di solito funzionano a corrente alternata: ovviamente permettono un uso intensivo, anche per oltre tre ore al giorno. È chiaro che in casa ci si può accontentare di prestazioni inferiori, e quindi di un normale modello a corrente continua.

Le caratteristiche di chi si allena

Infine, per essere certi di scegliere un tapis roulant adeguato è indispensabile anche valutare le proprie caratteristiche, a cominciare dal peso. È chiaro, infatti, che più si è pesanti e alti e maggiore è la forza di attrito che viene impressa sul nastro: il che presuppone prestazioni maggiori per il motore. Nel caso dei modelli top di gamma, poi, esistono tapis roulant dotati di bluetooth che permettono di collegare le cuffie senza filo, ma anche altri device come, per esempio, lo smartphone. Per i tapis roulant da corsa, invece, è d’obbligo un sistema di ammortizzazione che prevenga danni alle articolazioni e alle ginocchia grazie a un nastro che risponde in modo ideale ai colpi.

Acquistare un tapis roulant online