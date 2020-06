Guida il monopattino elettrico e ha un incidente: era ubriaco

Sembra surreale, eppure è accaduto veramente in provincia di Padova: nella notte tra venerdì e sabato scorso, un uomo alla guida del monopattino elettrico e in stato di ebbrezza è rimasto coinvolto in un incidente. A seguito degli accertamenti che sono partiti dopo il sinistro, si vedrà se il 46enne verrà denunciato o meno.

La dinamica dell’incidente

Come sopra specificato, l‘incidente ha avuto luogo nella notte tra venerdì e sabato scorso, per la precisione attorno all’1.35. Il sinistro è avvenuto a Montegrotto e ha visto la stradale intervenire a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. Come è stato poi possibile sapere grazie ai risultati dei rilievi, l’uomo, 46 anni, era rimasto coinvolto in una carambola.

Caduto dal monopattino, è stato portato al pronto soccorso. Come scoperto dagli agenti che sono intervenuti sul posto, l’uomo si trovava in forte stato di ebbrezza. Molto probabilmente, l’influsso dell’alcol ha rappresentato la causa scatenante del sinistro.

Alla luce di quanto appena specificato, per il 46enne si ipotizza l’illecito di guida in stato di ebbrezza. Per questo motivo, è stata debitamente informata l’autorità giudiziaria. Come sopra ricordato, il punto è ora quello di capire se sussistono o meno gli estremi per una denuncia. L’uomo, infatti, è risultato avere la patente di guida revocata sempre per guida in stato di ebbrezza e, per alcuni, si sarebbe macchiato di una recidiva. no firma

