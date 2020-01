Hamburger di Lenticchie: la ricetta sana e gustosa da fare in pochi minuti

Da sempre rappresentano fortuna e ricchezza. Piatto tipico delle serate di fine anno, le lenticchie sono conosciute anche per le loro proprietà nutritive decisamente importanti per la nostra salute. I nutrizionisti lo confermano: le lenticchie hanno proprietà antiossidanti, riducono il colesterolo cattivo e prevengono tumori al colon e allo stomaco.

Benefici delle Lenticchie

Questi legumi sono ricchi di proteine vegetali. vitamine, fibre e carboidrati. Inoltre contengono anche sali minerali come calcio, potassio e ferro. Grazie al loro elevato apporto di proteine sono consigliate a chi vuole mettere su massa muscolare. Il loro ridotto contenuto di grassi fa si che siano particolarmente indicate per prevenire alcune patologie cardiovascolari

Hamburger di Lenticchie: La Ricetta

In questo articolo parleremo di un secondo piatto davvero molto invitante e gustoso. L’hamburger di lenticchie infatti è ideale per tutta la famiglia e può essere un modo “divertente” per invogliare i propri figli a mangiare questa varietà di legumi.

Ecco gli ingredienti per la nostra ricetta:

Lenticchie

Curry

Carote

Farina di Mais

Olio Extravergine d’Oliva

Sale

Pepe

Come vedete bastano questi semplicissimi ingredienti per preparare questo piatto sano e gustoso.

Iniziamo subito a tagliare le estremità della carota e a sbucciarla. Infine tagliamola a tocchetti non troppo grandi. Dopo aver preparato la carota, mettiamo tutto in un mixer e procediamo a frullare il tutto insieme a tre cucchiai di olio, farina di masi, sale, pepe e un pizzico di curry. In una padella, a parte, scaldate l’olio e con un coppapasta iniziamo a formare i nostri burger.

Infine cuociamoli in padella girandoli di volta in volta finché non si inizia a formare una deliziosa crosta. Non appena vi sembrano ben cotti, inseriteli all’interno di un panino e serviteli con qualche foglia di insalata.

Come avete appena visto, è davvero semplice preparare questa specialità. Ci vogliono pochissimi minuti ed il risultato è grandioso. Non vi resta che provare.

