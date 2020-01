Harry e Meghan assolti (o quasi) dalla regina Elisabetta

Harry e Meghan assolti o quasi. A patto che si attengano in modo regale a determinate condizioni.

La regina Elisabetta – quella vera, non quella di The Crown – ha portato avanti più il cuore di nonna che di sovrana. E quello che i giornali – parodiando la Brexit – hanno già chiamato Megexit pare essersi completato in pace.

Nella tenuta di Sandringham, nell’est dell’Inghilterra, si è svolto il ‘gabinetto di crisi’ convocato dalla regina Elisabetta, dopo l’annuncio del principe Harry e della consorte Meghan di volersi ritirare dai loro doveri di membri ‘senior’ della Famiglia Reale.

Al vertice hanno preso parte, oltre alla sovrana, il principe Carlo e i figli, William e Harry. Meghan Markle avrebbe, invece, preso parte all’incontro in video collegamento dal Canada (un collegamento da lontano che ha fatto infuriare i sudditi, che hanno visto in questo gesto un vero schiaffo all’Inghilterra).

In discussione, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, l’appannaggio che la coppia continuerà a ricevere da Carlo, i titoli reali di Harry e Meghan e i futuri accordi commerciali che i duchi del Sussex potranno stipulare in base al loro ‘royal status’.

Tanto l’imbarazzo da affrontare da parte dei reali, che non vivevano un protoscandalo così dai tempi di Diana Spencer, la mamma di Harry.

Dal comunicato diffuso si legge che la regina Elisabetta «rispetta e comprende la decisione del principe Harry e della consorte Meghamn di voler fare un passo indietro rispetto ai propri doveri di ‘senior members’ della Royal Family».

«Oggi la mia famiglia – ha fatto scrivere la regina Elisabetta – ha avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e della sua famiglia».

« La mia famiglia e io siamo interamente a sostegno del desiderio di Harry e Meghan di crearsi, come giovane famiglia, una nuova vita. Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Famiglia Reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente, pur rimanendo parte importante della mia famiglia».

Insomma, la sentenza è: andate, ma fate i bravi. Harry e Meghan, intanto, hanno dichiarato che rinunceranno a tutti gli emolumenti pubblici che dovrebbero andare loro di diritto e che lo restituiranno al bilancio della Corona. I soldi tanto in futuro non mancheranno e arriveranno da altre parti.

