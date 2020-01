Harry e Meghan: parla Cressida Bonas, l’ex del principe

Essere l’ex fidanzato o l’ex fidanzata di chiunque, a meno che non sia davvero una storia d’amore complicata o impossibile, non è mai bello. Essere l’ex fidanzata di un principe, è ancora più complicato. Perché è come se fossi stata protagonista della classica favola che ti raccontano la sera, come se fosse un sogno. E poi ti ritrovi a ritoccare la realtà.

E non deve essere stato semplice essere diventata da potenziale principessa a ex fidanzata del principe inglese – prossimo però alla rinuncia della sua carica nobiliare – Harry per Cressida Bonas, che per un po’ di tempo è stato accanto a lui e ne conosce un po’ di vizi e lazzi. Al punto da parlarne un po’ con i giornali di gossip, sempre affamati di notizie sulla casa reale inglese, che non smette comunque mai di essere una ghiotta fonte per le vendite dei giornali e per i click in Rete.

Cressida, che per i più curiosi ha anche un profilo Instagram con tanto di spunta bleu ufficiale da oltre 49 mila follower – dove in genere si mostra libri o si fotografa in abiti molto belli – anche lei come Meghan Markle, l’attuale fidanzata di Harry, era una modella ed era un’attrice ed è stata accanto a lui dal maggio del 2012 all’aprile del 2014.

Presentando alla stampa il film poliziesco di cui è protagonista, intitolato ITV white house farm, ha dichiarato che l’essere stata fidanzata del principe «ja limitato la sua carriera». Una frase non proprio da amica, visto che Harry, tutte le volte che lei ha avuto bisogno di lui, c’è stato sempre ed è stato anche tra gli invitati al suo matrimonio.

E ancora: «Lavoro molto duramente e adoro quello che faccio, voglio solo continuare. Ma il mio rapporto con Harry è qualcosa con cui devo ancora confrontarmi: le persone forse me lo chiederanno sempre».

Probabilmente stiamo parlando di qualcosa che non si è concluso bene e che fa ancora pensare la ragazza, che non ha smesso, forse, del tutto, di essere innamorata. Incalzata dalle domande su Meghan Markle, l’attrice ha risposto: «Voglio parlare del mio lavoro. Anche per rispetto nei confronti di Harry, come mi sentirei se un altro mio ex parlasse pubblicamente di me?».

Parole di Cressida, quindi, che poteva diventare principessa, ma che, quando tutto è finito, non ha rinunciato ai suoi sogni e ha ricominciato a fare il mestiere che riusciva a fare meglio: l’attrice. E oggi quella che tutti vorrebbero ancora come un anti-Meghan è felice con suo marito. Meglio lasciarla in pace.

