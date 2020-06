Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor: chi è, vero nome, carriera e Instagram

La macchina di X Factor – stiamo ovviamente parlando dell’edizione italiana – sta scaldando i motori e lo sta facendo con diverse novità interessanti. Oltre allo sbarco di Emma Marrone dietro al bancone dei giudici, troviamo l’arrivo di Hell Raton. Chi è? Perché è famoso? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Chi è Hell Raton

Come svelato ieri sera da Alessandro Cattelan, sul bancone dei giudici del talent canoro si siederanno Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli – che torna per la quarta volta a ricoprire il ruolo – ed Hell Raton.

Classe 1990, ha alle spalle una carriera ricca di successi. All’anagrafe Manuel Zappatu, ha lavorato a Londra come cameriere e, a soli 20 anni, ha fondato la crew Machete con due grandi nomi del rap, ossia Salmo e Slait. L’anno successivo ha pubblicato il video di Multicultural, suo primo singolo (il clip è stato girato nella capitale inglese, città dove, come sopra specificato, ha vissuto per diverso tempo prima di tornare in Italia e di stabilirsi a Milano).

Negli anni successivi, ha avuto modo di esprimere il suo talento di produttore musicale grazie ai brani della saga Machete Mixtape, calcando anche alcuni tra i più importanti palchi d’Italia per gli artisti del suo genere.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare della carriera del nuovo giudice di X Factor, che è anche ideatore di un progetto unico nel suo genere in cui musica e gaming si incontrano. Attivo anche nel campo della filantropia con l’iniziativa Machete Aid – iniziativa dedicata ai lavoratori del mondo della musica che sono stati colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus – nel 2017 ha vinto il Red Bull Culture Clash.

Instagram

Punto di riferimento nel mondo del gaming e su Twitch in particolare con il nome di Manuelito, Hell Raton è presente su Instagram con un profilo seguito da 140mila ma, nel momento in cui scriviamo, caratterizzato solo da un post, ossia l’annuncio ufficiale della sua presenza tra i giudici di X Factor (post commentato da Vip come Asia Argento).

