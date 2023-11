I 10 consigli pratici per aumentare il senso di sazietà ed evitare di mangiare troppo

Per far sì che resti più a lungo il senso di sazietà e, quindi, prevenire l’eccessivo consumo di cibo, è possibile seguire diverse strategie. Le tecniche, combinate, possono favorire un più naturale senso di sazietà in modo da controllare l’apporto calorico aggiuntivo rispetto al necessario. Mangiare bene e non per abitudine è di certo la guida che dobbiamo seguire.

Ovviamente, ogni approccio deve essere personalizzato e modellato sulle esigenze e sugli obiettivi individuali. Ascoltare il corpo e avere consapevolezza dei propri bisogni durante il pasto sono fondamentali per mantenere un’alimentazione equilibrata e salutare. Mangiare molto poco non è affatto una buona strategia per perdere peso. Anzi, si rischia solo di incorrere in carenze e, soprattutto, problemi importanti nel tempo.

Ecco di seguito i consigli e le strategie da utilizzare per mantenere maggiore sazietà durante il giorno e non eccedere con i consumi di cibo non necessario.