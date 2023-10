I 10 Paesi che ti pagano per farti andare a vivere da loro

Farsi pagare per trasferirsi in un Paese all’estero e vivere lì? Sembra assurdo, ma quella che può sembrare un’utopia è solo la pura e semplice verità. Alcuni Paesi sono disposti a pagare per permettere alle persone di lasciare il proprio paese d’origine stabilirsi presso il loro paese per lavorare, studiare o rivitalizzare l’economia.

Se si desidera vivere un’avventura e dunque viaggiare verso nuovi orizzonti, non bisogna perdere questo tipo di occasioni. Ogni anno alcuni governi locali incoraggiano i lavoratori stranieri a stabilirsi in un nuovo paese. È il caso di conoscere i 10 Paesi che ti pagano per trasferirti e vivere lì.

Canada. Il Canada è di certo un Paese in cui numerose persone vorrebbero vivere. Non molte persone sanno che in alcune città della regione occidentale del Saskatchewan, come Camden, Saskatoon e Pipestone, il Paese offre sovvenzioni dal valore di circa 20 mila dollari canadesi, poco meno di 14 mila euro, affinché le persone (specialmente neo-laureati) possano lavorare lì.

Stati Uniti. Nelle città di Baltimore, Harmony e Tulsa ci sono dei sussidi dedicati a chi vuole comprare un terreno o per ristrutturare casa. Esiste anche il progetto Alaska Permanent Funt Dividend che offre da tantissimi anni più di mille dollari al mese a chi decide di trasferire lì la propria dimora per almeno 6 mesi.

Spagna. Il paese offre sovvenzioni a chi decide di vivere nei piccoli borghi in fase di spopolamento. Nelle Asturie, al nord della Spagna, si trova ad esempio il paesino di Ponga, una a città di circa 600-700 abitanti, e il Paese è disposto a pagare 2.971 euro a chi si trasferisca e altri 2.600 euro per ogni bambino nato lì.

Svizzera. Qui si pagano le persone affinché vivano nei suoi territori e servono requisiti molto specifici. Per ricevere tale agevolazione è necessario avere già un contratto di lavoro e decidere di vivere qui almeno per 10 anni. In compenso si possono ricevere fino a 70 mila euro per nucleo famigliare.

Paesi Bassi. I sussidi olandesi sono per chi si trasferisce nella famosa città di Utrecht, e dovrebbero avere un valore di 800 euro mensili di aiuti alla condizione che si abbia un progetto di impresa sostenibile.

Irlanda. Il Paese ha lanciato quest’anno l’iniziativa Our Living Islands, nel tentativo di incrementare la popolazione delle comunità troppo spesso disabitate e lasciate a se stesse. Sono state incluse 23 isole che non sono collegate alla terraferma tramite ponti o basse maree. Lo stato offre circa 80mila euro per sistemare gli edifici presenti sul territorio.

Giappone. L’ideale se si ama coltivare la terra e la pesca. Nella città di Mishima si possono richiedere sussidi economici che corrispondono ad alcune migliaia di euro annui. Qui l’unico criterio necessario per poter ricevere i sussidi è la professione della persona che si trasferisce, che dovrà essere un agricoltore o pescatore.

Cile. Conviene trasferirsi qui, anche per poter ricevere sussidi per aprire la propria azienda e ottenere sia sconti in tassazione sia un ottimo supporto sanitario e amministrativo. Lo stesso vale anche per la Danimarca.

Finlandia. Il Paese ha un sistema di welfare eccellente e un’istruzione ottima e completamente gratuita. Un sogno per numerose persone. Eppure, anche questo Paese ha delle difficoltà in materia di natalità ed è per questo disposto a offrire un bonus fino a 10 mila euro annui per ogni bambino nato in Finlandia.

Grecia. È da sempre il sogno di numerosi italiani. Molti desiderano restare a vivere lì. Esiste una piccola Isola al sud del Peloponneso, che conta poco più di 40 abitanti. Le istituzioni locali offrono a tutte le famiglie che vogliono prendere la residenza ad Antikythera, una casa, un piccolo terreno e 500 euro al mese. Requisito necessario per richiedere il sussidio: le persone che si trasferiscono devono avere una famiglia con almeno tre figli.