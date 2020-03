I ricambi originali per il Folletto sono migliori di quelli compatibili?

Quando si utilizza un Vorwerk Folletto, una delle domande più frequenti ha a che fare con la scelta tra i ricambi compatibili e quelli originali: quali sono i migliori e, quindi, quelli che dovrebbero essere preferiti? La risposta è semplice: i ricambi originali si rivelano molto più convenienti, dal momento che le alternative compatibili non sono in grado di garantire risultati ottimali, non essendo studiati con le caratteristiche tecniche del dispositivo. Nel caso in cui si decida di ricorrere a ricambi compatibili, si corre il rischio di patire performance ridotte o veri e propri malfunzionamenti; in alcuni casi, inoltre, può accadere che gli allergeni e le polveri si disperdano nell’ambiente.

Cosa cambia tra i sacchetti originali e quelli compatibili

Si può affermare, a tal proposito, che i prodotti compatibili non vantano le stesse qualità dei ricambi originali, anche se il loro aspetto è simile. Non bisogna mai dimenticare che i prodotti Folletto hanno peculiarità tecniche che sono differenti rispetto a quelle delle tradizionali aspirapolveri per la casa. Anche se due sacchetti appaiono in tutto e per tutto uguali, in realtà possono differire in base alla loro capacità filtrante, che potrebbe non essere adeguata alle necessità: così, si correrebbe il forte rischio di una dispersione di allergeni, di muffe, di spore, di acari e di polveri sottili, con tutti i danni che ne potrebbero derivare per la salute dei bambini e degli adulti.

Come scegliere i sacchetti Folletto

Quando si tratta di acquistare i sacchetti Folletto , è bene tener presente che solo i materiali originali sono in grado di assicurare le prestazioni migliori dal punto di vista del funzionamento. Un sacchetto simile a quelli originali ma non originale rischia di far passare all’interno del motore le particelle di polvere. Ciò causerebbe un danno davvero notevole, perché i filtri finirebbero per risultare intasati, e l’intero dispositivo sarebbe bloccato.

Spendere un po’ di più per spendere molto di meno

La tentazione di molte persone è quella di scegliere e installare componenti non originali perché costano meno e, quindi, garantiscono un certo risparmio. In realtà non è così, perché sul lungo periodo un sacchetto che è stato realizzato con materiali di qualità modesta fa sì che il Folletto abbia bisogno di manutenzione. I sacchetti non originali non impediscono la dispersione nell’aria della polvere, che quindi si deposita dappertutto e compromette la qualità dell’ambiente in cui si vive. Non accade nulla di tutto questo, invece, con i sacchetti originali Folletto e i relativi filtri, che garantiscono i più alti standard di igiene in tutta l’abitazione e la massima sicurezza anche perché sono sottoposti a test rigorosi da parte di enti certificatori tedeschi.

Guida all’acquisto dei ricambi

Come si sarà capito, il fatto che due ricambi abbiano lo stesso aspetto non vuol dire che le loro caratteristiche siano identiche. Il Folletto può essere danneggiato da filtri e sacchetti non originali: meglio non lasciarsi ingannare dal fatto che tali ricambi vengano definiti compatibili. Ecco, quindi, che all’inizio si può spendere di meno, ma poi si ha bisogno di manutenzioni con ricambi originali.

Le caratteristiche di Folletto

A questo punto vale la pena di mettere in evidenza che il peso percepito di Folletto e il suo impiego nella maggior parte dei casi sono il frutto della capacità della spazzola di scorrere sul pavimento. Volendo, si può pensare di installare la nuova spazzola HD, grazie a cui si ha l’opportunità di ridurre la fatica attraverso un incremento della scorrevolezza. Si tratta, ovviamente, di un ricambio originale, che è garantito per due anni.