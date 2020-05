I segreti del funzionamento di Bitcoin Future

Alla base di Bitcoin Future c’è un meccanismo di funzionamento falso: questa premessa è doverosa e necessaria per essere consapevoli di ciò a cui si va incontro nel caso in cui si abbia intenzione di creare un account con questo sistema. Dando uno sguardo al bitcoin future website , si può capire qualche cosa di più: si tratta, in pratica, di un sistema di trading automatico che viene spacciato ai lettori come infallibile grazie alle performance di un algoritmo all’avanguardia. La promessa è quella di far guadagnare un sacco di soldi semplicemente dopo aver aperto un conto e depositato una somma iniziale: a quel punto non si deve fare più niente, perché sarà il software a lavorare e a investire per conto dell’utente.

Come funziona davvero Bitcoin Future

Il processo di registrazione, a dir la verità, è molto semplice e altrettanto rapido: un iter che può essere concluso nel giro di poco tempo anche perché sono poche le informazioni che è necessario inserire. Tuttavia non è detto che questo rappresenti un aspetto positivo, anzi: al contrario ci si dovrebbe insospettire, dal momento che tutti i broker regolamentati sono tenuti a rispettare norme di identificazione degli utenti molto severe.

La procedura di registrazione

A mano a mano che si procede, poi, iniziano a emergere le prime magagne. Per esempio, ci si rende conto del fatto che la registrazione in effetti non è al programma Bitcoin Future, ma a un broker offshore. Il motivo è presto detto: Bitcoin Future è solo una scatola vuota, ma in realtà non esiste. Insomma, è solo una vetrina che serve ad attirare gli investitori più ingenui, uno specchietto per le allodole che cattura gli aspiranti trader più sprovveduti. Il broker offshore presso cui ci si registra, per di più, ha sede in un oscuro paradiso fiscale poco noto, e ovviamente non è regolamentato.

Cosa succede dopo che ci si è iscritti

Una volta che la procedura di iscrizione è stata portata a termine, si viene contattati da un account manager, che inizia a chiedere di effettuare il primo deposito versando i soldi nel conto: è in questo modo che si può cominciare a guadagnare. Il problema è che se non si deposita il denaro le richieste si fanno via via più insistenti, fino a sfiorare i toni della minaccia. Insomma, ormai si è finiti in trappola, anche perché in realtà non solo non ci sono programmi di trading automatico che permettono di guadagnare, ma non si ha nemmeno la possibilità di riottenere i soldi depositati.

Le recensioni su Bitcoin Future

Leggendo qua e là in giro per la Rete, infatti, ci si imbatte in un sacco di commenti molto negativi a proposito di Bitcoin Future. Da un lato dei guadagni promessi non si vede neppure l’ombra, e non c’è la benché minima possibilità di diventare milionari; dall’altro lato è molto alta la probabilità di perdere anche il capitale iniziale che viene versato.

Come investire in bitcoin

Il meccanismo fraudolento che è alla base di Bitcoin Future, tuttavia, non deve indurre a credere che gli investimenti in bitcoin siano impossibili o comunque destinati a rivelarsi fallimentari. Più semplicemente, è necessario fare riferimento ai broker regolamentati, cioè a piattaforme autorizzate che garantiscono i più elevati standard di sicurezza. In questo modo ci si può dedicare agli investimenti in modo consapevole, tenendo conto che il mercato è instabile e volatile, e quindi nessuno è in grado di promettere ricavi certi. Per guadagnare è necessario studiare e formarsi, seguendo con costanza i trend e lanciandosi in previsioni che siano motivate e ragionate.