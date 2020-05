I Soliti Ignoti: quando tornano le nuove puntate del quiz show di Amadeus?

L’emergenza Coronavirus ha portato alla cancellazione momentanea di numerosi programmi tv. Altri, invece, sono stati proposti in replica per via del lockdown e dell’oggettiva impossibilità di registrare puntate. Tra le trasmissioni in questione rientra I Soliti Ignoti, il pre serale di Amadeus.

Le nuove puntate del programma condotto dal padrone di casa del Festival di Sanremo stanno per tornare. Scopriamo assieme quando.

I Soliti Ignoti: per quando è previsto il ritorno?

I palinsesti RAI stanno piano piano tornando alla normalità. A dimostrazione di ciò, è possibile citare l’ufficialità relativa al ritorno in onda de La Prova del Cuoco, previsto per lunedì 25 maggio. Cosa si può dire, invece, in merito al programma di Amadeus?

LEGGI ANCHE: Valerio Staffelli: chi è la figlia Rebecca?

Secondo quanto riportato sulle pagine di Tv Blog, una delle testate più aggiornate quando si parla di novità e di cambiamenti importanti in tv, il gioco che segue la messa in onda del TG 1 e che precede la programmazione serale del canale principale di mamma RAI tornerà con le nuove puntate tra pochi giorni. Le stime parlano di domenica 24 maggio o di lunedì 25.

L’orario sarà il medesimo – quindi inizio della puntata attorno alle 20.30 – e le puntate dovrebbero andare in onda fino alla fine del mese di giugno. In attesa di questo importante appuntamento, il conduttore ha ricordato su Instagram una data molto importante, ossia il compleanno – che cadeva lo scorso 16 marzo – del suo amico e compagno di avventura a Sanremo Fiorello.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto la dimora di Maria De Filippi? Una casa ai Parioli assieme al marito Maurizio Costanzo