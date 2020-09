I Vantaggi di Letti con Contenitore Artigianali

È un arredo abbastanza giovane, ma che si è imposto in modo notevole sul mercato oramai da qualche anno. Addirittura oggi sembrerebbe difficile trovare un letto privo di contenitore!

In casa, molto spesso, lo spazio sembra non bastare mai. Tenere in ordine abiti, cuscini, lenzuola e tutto quello che può essere citato sembra quasi impossibile.

Nasce così l’esigenza di ottimizzare lo spazio, sfruttando ogni minimo angolo della casa. Da qui l’idea dei letti con contenitore, una trovata geniale per utilizzare lo spazio sotto il materasso, spesso inutilizzato.

È sempre più frequente che le abitazioni, specialmente nelle grandi città, abbiano una metratura piuttosto ridotta; basti pensare a monolocali o a bilocali. Ovviamente, questo prodotto non è rivolto esclusivamente all’ambiente domestico, può anche essere utilizzato in hotel e strutture ricettive di altro tipo.

Consigli per scegliere i letti contenitore artigianali

Quando si acquista un letto con contenitore e non si vuole sbagliare la scelta sicura è scegliere quelli di produzione artigianale. La qualità e la cura dei dettagli sono ineguagliabili, oltre alle infinite possibilità di personalizzazione.

Con il costruttore si potrà scegliere il colore, le finiture, il materiale utilizzato e renderlo vostro, personalizzato, trovando un equilibrio tra funzionalità e design. L’unica caratteristica fissa di tutti i letti con contenitore è l’assenza delle classiche “quattro gambe”, che toglierebbero spazio al vano contenitore.

C’è la possibilità di fissare appuntamenti direttamente con la casa produttrice e visitare i vari showroom per vedere con i propri occhi se ciò che si desidera acquistare è adatto.

Per la scelta di un buon letto con contenitore si parte dallo spazio che l’acquirente ha a disposizione: in base a ciò si sceglierà la grandezza e il sistema di apertura che si adatta meglio all’ambiente.

Ovviamente non vengono prodotti solo in misura matrimoniale ma possono essere richiesti anche da una piazza o una piazza e mezza, perché rinunciare alla comodità anche per i bambini?

Conclusioni sui Letti con Contenitore Artigianali

Per quanto riguarda il prezzo ci si può sbizzarrire, si va dai più economici ai più costosi. Bisogna prestare però molta attenzione, il prezzo molto spesso è correlato alla qualità.

Dato che questi arredi sono dotati di sistemi di pistoni a gas, un sistema scadente provocherà la rottura del meccanismo principale che permette di alzare e abbassare il materasso, rovinando così la caratteristica di questo mobile.

Fonte delle informazioni: https://www.lettisantambrogio.it/letti_contenitore/