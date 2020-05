Idee arredo: un tavolo da giardino e cambia l’atmosfera

Un piccolo spazio esterno è prezioso per ogni abitazione. Che si tratti di un lussuoso terrazzo, di un intimo balcone o di un prato davanti a casa, quello che conta è avere uno spazio all’aperto. Conta perché aumenta il valore di un’abitazione e ancora di più perché rende maggiormente confortevole la vita domestica. Avere a disposizione un’oasi di pace illuminata dalla luce diretta del sole, un luogo dove potersi rilassare, usare il pc oppure pranzare con parenti e amici è una fortuna che non ha prezzo. Ecco perché è importante abbellire gli spazi esterni con l’arredamento giusto: il tavolo da giardino è il protagonista attorno al quale ruotano e dipendono tutti gli altri complementi.

Un piccolo tavolo da giardino sul balcone

Chi ha la fortuna di avere un prato o un balcone, anche piccolino, non può lasciarsi scappare l’occasione di arredarlo bene, così da poterlo sfruttare il più possibile. Il tavolo da giardino è il primo elemento sul quale puntare perché da solo basta a migliorare la qualità della vita domestica. Un bel tavolo da giardino quadrato rende un balconcino, anche minuscolo, il luogo perfetto per cominciare la giornata: servire una colazione per due o sorseggiare il caffè da soli, lasciando vagare lo sguardo nel cielo aiuta a fare il pieno di energia e di umore positivo. Se poi si ha a disposizione uno spazio maggiore, oltre a un grande tavolo da giardino rettangolare, dove potere accomodare amici e parenti per pranzi e cene all’aperto, ci si può sbizzarrire con altri elementi da arredo per esterno.

Il materiale migliore per il tavolo da giardino

Quando si scelgono gli arredi per esterno bisogna fare attenzione al materiale dei mobili. I complementi sono destinati a rimanere all’esterno tutto l’anno? Ricordate che, anche se vengono coperti con le apposite protezioni, per sopportare gli sbalzi di temperature invernali e reggere bene all’intensità dei raggi del sole, gli arredi da esterno devono essere di ottima qualità. Ecco perché per i tavoli da giardino è sempre meglio scegliere materiali resistenti ma al tempo stesso molto eleganti come l’accoppiata piano in bambù e struttura in acciaio, oppure il rattan sintetico, scelta più economica ma più resistente del vimini naturale al quale si ispira.

Il bello di arredare un salotto a cielo aperto

Se il centro degli arredi da esterno è il tavolo da giardino, i suoi diretti complementi sono sedie, sgabelli e poltroncine con i quali creare un piccolo soggiorno o un salottino all’aperto, in base allo spazio a disposizione. Gli sgabelli sono la seduta perfetta da sistemare attorno al tavolo da esterno, perché occupano meno spazio delle classiche sedie e una volta impilati sono pure più comodi da riporre soprattutto al cambio di stagione. Chi ha una veranda, un bel giardino o un attico con terrazzo, oltre alla zona pranzo con tavolo da giardino può arredare anche un confortevole salotto sotto il cielo. Divani e poltroncine, da rendere più accoglienti con cuscini colorati, possono essere disposti attorno a un piccolo tavolino basso da caffè. Avete tanto spazio? Allora osate anche l’amaca, la risposta moderna e ricercata al vecchio dondolo da giardino.

Luci, fiori e pergolato: un sogno di balcone

Piante e illuminazione completano poi gli arredi dell’angolo all’aperto rendendo l’atmosfera accogliente ed elegante. Potete creare un piccolo pergolato così da avere ombra proprio sopra il tavolo da giardino. In alternativa, se avete sistemato il tavolo sul balcone di un condominio di città potete piantare un gelsomino oppure un’altra pianta rampicante e con un graticcio aiutarla a creare una parete verde e profumata. In questo modo avrete risolto il problema della privacy, laddove i tendoni solari non arrivano, e avrete trasformato il piccolo balcone in un angolo glamour. L’illuminazione è fondamentale per poter sfruttare il tavolo da giardino anche per qualche intima cenetta sul balcone. Quindi, oltre ad abbellire lo spazio con lanterne portatili e candele, invece delle solite luci da esterno fate correre un paio di fili di luci led: la vostra oasi all’aperto diventerà un luogo romantico dove passare anche la serata.