Il bus frena e un neonato muore schiacciato, si trovava nel marsupio della madre

È morto all’ospedale Gaslini di Genova il neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre nel quartiere di San Teodoro del capoluogo ligure.

Il bambino, di neanche un mese, era nel marsupio della mamma, quando la donna ha perso l’equilibrio a causa di una brusca frenata del mezzo in via Buozzi.

Il neonato, che nell’impatto è finito schiacciato dal corpo della madre contro un sostegno di metallo del bus, era stato portato già in gravissime condizioni nell’ospedale pediatrico genovese, dove poi ieri sera è morto.

Il bambino, nato nei primi giorni di ottobre, era stato ricoverato in Rianimazione dal 28 ottobre a causa di un grave trauma cranico. Sottoposto a intervento neurochirurgico è stato poi ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva Neonatale e Pediatrica per il proseguimento delle cure.

«Visto il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche non più responsive né al trattamento intensivo né ad un approccio chirurgico per la gravità del danno cerebrale riportato a causa del trauma – si legge nella nota dell’istituto Pediatrico Gaslini -, il bambino aveva iniziato un percorso di cure palliative presso l’hospice dell’ospedale, dove sono stati progressivamente adeguati i dosaggi dei farmaci con finalità analgo-sedativa, per permettere al piccolo di non provare dolore. Nel corso della scorsa settimana è avvenuto un progressivo peggioramento delle condizioni generali fino al decesso avvenuto ieri sera».

