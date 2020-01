Il Cantante Mascherato, continua il successo di Milly Carlucci. E si scopre chi è il Pavone

Nuovo entusiasmante appuntamento con Il Cantante Mascherato, che ha inaspettatamente affascinato il pubblico. Il format portato in Italia da Milly Carlucci sta tenendo tutti sulle spine: ognuno vorrebbe già sapere tutti i nomi dei concorrenti che si susseguono sul palco.

Dopo aver scoperto che Orietta Berti era l’Unicorno e che sotto la maschera del Barboncino si celava Arisa, la terza puntata ha dato modo al pubblico e ai giurati di scoprire chi c’era, invece, sotto la maschera del Pavone.

A dire la verità, arrivare all’identità della nuova maschera non è stato facile: la giuria, composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patti Pravo si è mostrata molto indecisa.

Dopo uno scambio di opinioni, la giuria aveva indicato tre nomi: Bianca Atzei, Serena Rossi, Emanuela Aureli. Poi, ha ricordato ciò che il Pavone aveva detto durante la sua presentazione a Il Cantante Mascherato:

Cerco solo di essere splendente, sono l’esatto opposto della maschera che indosso, grazie a questa maschera ho la mia grande occasione; Pavone è ciò che temo di essere, la mia anima esce e qualcuno se n’è accorto, il mio è un Pavone metà forte e metà fragile.

Così, il mistero è stato svelato: sotto la maschera c’era proprio l’imitatrice Emanuela Aureli.

Emozionatissima, Emanuela Aureli ha ringraziato il pubblico e la Giuria. Ha riscosso un vero successo: Guillermo Mariotto, per esempio, si è detto estremamente sorpreso dal livello canoro raggiunto dalla Aureli.

Quella andata in onda era la semifinale del programma: adesso rimangono in gara l’Angelo, il Coniglio, il Mastino Napoletano, il Mostro e il Leone, che per altro è il concorrente più discusso in assoluto.

Tutti, infatti, ritengono che sotto la maschera del Re della Foresta ci sia Al Bano. Verità o supposizioni? Potremmo scoprirlo (forse) nel corso della prossima puntata.