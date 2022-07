Il collagene, perché è importante ed è amico della pelle

Ne sentiamo parlare spessissimo in merito alle creme di bellezza e a tutti quei prodotti di beauty routine che hanno a che vedere con la pelle. Ma sappiamo davvero di cosa si tratta e perché è importante? Parliamo del collagene, non un ingrediente qualsiasi ma una proteina importantissima per il nostro corpo, componente fondamentale della pelle e dei tessuti connettivi, dei tendini, dei legamenti e delle ossa.

Ma andiamo per ordine, scoprendo passo passo tutte le caratteristiche del collagene. Si tratta di una proteina che non dovrebbe mai mancare ma che in realtà, naturalmente, tende a diradarsi per una serie di cause. Già a partire dai 25 anni il collagene comincia la sua azione degenerativa, diminuendo ogni anno del 2%. Con l’estate poi la situazione per la pelle diventa ancora più delicata in quanto esponendosi maggiormente ai raggi del sole ha bisogno di essere protetta.

Ecco perché è bene monitorare la proteina, ricordando che il collagene per la pelle, come quello formulato dalla startup di integratori VitaVi, rallenta i segni dell’invecchiamento e aiuta a sentirsi bene con sé stessi. È un componente essenziale dunque e se la carenza comincia ad essere evidente è arrivato il momento di prendere in mano la situazione ed agire.

Come? Dando alla pelle quello di cui ha bisogno per ripristinare una corretta idratazione, migliorando elasticità, tono e vitalità dell’incarnato agendo dall’interno per mostrare i segni anche all’esterno. La strada da seguire è quella di assumere un integratore a base di collagene che riesce a dare un aiuto concreto non solo alla pelle ma anche alle unghie e ai capelli.

VitaVi ha formulato un integratore amico della pelle, dei capelli e delle unghie, al gusto di mango. È realizzato a base di collagene ed i migliori ingredienti a sostegno del tessuto connettivo proprio per ristabilire l’elasticità della pelle, ridurre le rughe e rendere capelli ed unghie forti.

Si chiama V / Care e contiene VERISOL®, peptidi di collagene idrolizzato, che agiscono direttamente sulla pelle grazie alla loro speciale formula. Si tratta, infatti, di brevi catene di amminoacidi che vengono assorbiti con facilità e velocità dal nostro corpo entrando in azione in pochissimo tempo. Aiutano i tessuti a rigenerarsi, migliorano l’elasticità, la struttura e la tonicità della pelle e contribuiscono a prevenire i danni causati dall’invecchiamento cellulare e dal sole.