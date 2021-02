Il Commissario Montalbano: quando andrà in onda l’ultimo episodio?

L’ 8 marzo 2021 andrà in onda l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano.

La prima puntata era andata in onda nel 1999.

Il 2021 vedrà la conclusione di una delle produzioni storiche della televisione italiana: Il Commissario Montalbano. Scopriamo quando andrà in onda l’ultimo episodio della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri!

Montalbano: il giorno dell’addio

Il sipario sulla storia ultra ventennale de Il Commissario Montalbano calerà lunedì 8 marzo 2021, con la messa in onda dell’ultimo episodio di una serie che ha iniziato a essere trasmessa nel 1999, in un’Italia in cui non esistevano i social e la tv rappresentava il principale mezzo di comunicazione di massa.

Nel giorno della festa della donna, verrà trasmesso l’episodio dal titolo Il Metodo Catalanotti. Poi mamma Rai chiuderà uno dei capitoli più longevi della sua storia.

La notizia della chiusura

La notizia della chiusura della fiction è stata data, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Gente, dall’attore Peppino Mazzotta, che presta il suo volto all’ispettore Fazio. La scelta di chiudere per sempre il capitolo della serie tratta dai romanzi di Camilleri è arrivata anche a causa della scomparsa, nel luglio 2019, del letterato siciliano.

A influire è stata pure la dipartita del regista Alberto Sironi, il cui testimone dietro la macchina da presa è stato raccolto da Luca Zingaretti che, da prima dello scoccare del terzo millennio, ha impersonato il commissario più famoso della letteratura e della tv italiana.

Le proteste delle istituzioni locali ragusane

La decisione di mettere la parola “fine” all’epopea televisiva di Salvo Montalbano ha causato forti proteste tra le istituzioni locali del ragusano, la zona dove la fiction viene girata. Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, ha formalmente chiesto che venga girata una puntata tratta da Riccardino, l’ultimo libro dell’amatissimo maestro Andrea Camilleri.

