Il dramma di Catherine Spaak: “Ho avuto un’emorragia cerebrale”

«Non mi vergogno a parlarne: sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale a cui sono seguite delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice».

Queste le parole dell’attrice e conduttrice televisiva Catherine Spaak, ospite di Eleonora Daniele alla trasmissione Storie italiane di Raiuno.

Spaak, 75 anni, in televisione per parlare del suo nuovo film La vacanza con il quale torna sul grande schermo, ha affermato: «Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo, invece non ci dobbiamo vergognare», volendo fare arrivare questo messaggio alla gente.

Infine, Catherine Spaak ha affermato: «Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi sono qui con la capacità di ragionare e parlare, e anche di ribellarmi. Dico a tutti che si va avanti».

VITA PRIVATA

Negli anni Sessanta Catherine Spaak è stata sposata con l’attore Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film La voglia matta e da cui ha avuto una figlia, Sabrina. Dal 1972 al 1979 è stata sposata con Johnny Dorelli ed ha avuto il figlio Gabriele. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey. Dal 2013 è sposata con Vladimiro Tuselli, di 18 anni più giovane di lei. Ad oggi sembrerebbe separata anche dal suo quarto marito: il 2 giugno del 2020 l’attrice ha, infatti, dichiarato alla trasmissione Io e te d’essere single e di vivere benissimo così.

