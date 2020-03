Il fuorionda di Mattarella: “Ehi, Giovanni, non vado dal barbiere neanch’io” (VIDEO)

Sta girando sui social media un fuorionda del videomessaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato agli italiani sull’emergenza coronavirus.

Si tratta di 30 secondi in cui si rimarca la genuinità del Capo dello Stato che, dopo un colpo di tosse e dopo l’invito di qualcuno a sistemarsi un ciuffetto, Mattarella dice: «Ehi, Giovanni, non vado dal barbiere neanch’io», ricordando, infatti, che le misure per il contenimento dell’epidemia prevedono anche la chiusura dei barbieri e parrucchieri.

Ecco il video che, senza dubbio, entrerà nella storia di questo dramma collettivo nazionale e mondiale.

