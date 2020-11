Il marito muore di Covid-19 e si lancia dalla finestra

Dramma a Genova. Ieri pomeriggio, nel quartiere di Castelletto, in via Acquarone, una donna non ha retto alla morte del marito per Covid-19 e ha deciso di togliersi la vita.

La donna, 80 anni, si è lanciata dalla finestra di casa dopo che il marito, 86 anni, è morto all’ospedale San Martino dov’era ricoverato per il coronavirus.

Sul luogo del dramma è arrivata un’ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

