Il momento perfetto della giornata per dimagrire correndo: la scienza svela il segreto!

Tutti abbiamo fatto almeno qualche sessione di corsa nella nostra vita. La corsa, d’altronde, è una delle attività fisiche più praticate e che si vedono di più in giro. Viene scelta per curare la perdita di peso e, in effetti, serve ad “asciugare” molto. Tuttavia, molti tra gli appassionati di questa attività fisica si sono chiesti quale sia l’orario ideale per allenarsi, e se possiamo davvero individuare un momento della giornata in cui correre è più efficace per dimagrire. La risposta è certa, comprovata e potrebbe sorprendervi. C’è un orario che è molto vantaggioso, salutare e funzionale per il dimagrimento.

Quando si parla di perdita di peso bisogna sempre mettere davanti le informazioni più importanti. Ovvero che il dimagrimento è un processo composto da tante componenti, tutte con un lavoro graduale e attento basato sull’appoggio di professionisti di medicina. Quindi non possiamo basare la perdita di peso sull’attività fisica, poiché ci sono fattori importanti come l’alimentazione, il riposo e lo stile di vita. L’orario di allenamento potrebbe influenzare l’efficacia della corsa per dimagrire di più. Vediamo come.

Alcuni studi suggeriscono che l’attività fisica fissata al mattino o prima di pranzo, in sostanza a digiuno o quasi, favorirebbe l’ossidazione dei grassi e un maggiore dimagrimento. Correre a stomaco vuoto, infatti, costringerebbe l’utilizzo da parte dell’organismo delle riserve di grasso come fonte di energia. Si può dimagrire di più in questo modo, dunque. Attenzione però: questa strategia potrebbe non risultare adatta a tutti, in special modo a chi soffre di ipoglicemia o diabete.

È altrettanto vero che allenarsi nel tardo pomeriggio o in serata ha i suoi benefici, ma in special modo per chi vuole aumentare la massa muscolare. Sembra che sia questo l’orario in grado di favorire una maggiore performance, soprattutto per l’orario di attività muscolare del nostro corpo, attivo già da molte ore.

La corsa dopo una lunga giornata, magari anche stressante, potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Qui entra in gioco, infatti, anche il benessere psicofisico oltre che quello unicamente fisico. È difficile valutare tutti i pro e i contro dell’attività fisica serale, ma l’importante è che non diventi una forzatura. La costanza, la buona routine è il vero segreto per dei risultati migliori.