Il nome di quale compagna di Johnny Depp è scritto sull’elmetto di Platoon?

Il nome di quale compagna di Johnny Depp c’è scritto sull’elmetto che l’attore indossa in Platoon?

Questa è stata una domanda che è stata fatta nel corso di Chi Vuol Essere Milionario?, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5, andato in onda oggi, giovedì 8 ottobre su Canale 5.

La risposta? Sherilyn, ovvero il nome della fidanzata di allora del divo di Hollywood. Sherilyn Fenn è un’attrice statunitense, oggi 55 anni, nota per il ruolo di Audrey Horne in Twin Peaks ma ha recitato anche in altri film di successo come Boxing Helena e Uomini e Topi.

Ebbene, nel 1985 durante, le riprese del documentario Dummies Sherilyn Fenn conobbe Johnny Depp, con cui ebbe una storia d’amore che terminò nel 1989. Il suo nome fu, quindi, scritto sull’elmetto di Johnny Depp nel film Platoon e sulla chitarra dell’epoca dell’attore. Sullo strumento infatti si potevano leggere le iniziali S.F..

In seguito l’attrice ebbe delle storie più o meno importanti con il chitarrista Dweezil Zappa, con il cantante Prince e il fotografo Barry Hollywood.

Platoon, diretto da Oliver Stone, uscì in Italia nel 1987 e nel cast figuravano, oltre a Johnny Depp, tanti straordinari attori come Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen e Kevin Dillon.

Platoon fu iispirato alle reali esperienze vissute dal regista nel 1967-1968. La pellicola vinse 4 premi Oscar su 8 candidature e Oliver Stone fu premiato anche con l’Orso d’argento a Berlino come miglior regista. Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito all’83° posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è sceso all’86° posto.

