Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il DPCM con le nuove misure restrittive anti Covid-19. Lo si apprende da fonti parlamentari. Le nuove misure, che saranno illustrate dallo stesso premier nel corso della giornata , resteranno in vigore fino a marredì 24 novembre.

Nel nuovo DPCM è stato confermato lo stop per bar e ristoranti alle 18.

Una nuova bozza del Dpcm anti-Covid contiene minime modifiche, che sembrano però andare incontro alle richieste formulate ieri dalle Regioni. Resta lo stop alle 18 per le consumazioni in bar e ristoranti, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi. Nella precedente versione del Dpcm, diffusa ieri, bar e ristoranti per l’interezza di queste giornate non potevano accogliere clienti. Come anticipato da alcune fonti, insomma, si dovrebbe salvare il pranzo domenicale al ristorante.