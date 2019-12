Niente affettuosità in pubblico, siamo reali. Sembra essere questo il motto di Kate Middleton che, partecipando con il principe William a un programma pre-natalizio della Bbc (il più grande e autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito), è stata ripresa mentre sembra scrollare via dalla spalla la mano gentilmente posata dal marito.

Un momento «molto imbarazzante», come hanno subito commentato gli utenti del web, sottolineando, però, come le espressioni dei due non trasmettessero tensione nella coppia.

«La clip non dura abbastanza per dire davvero cosa stava succedendo, ma entrambi sembrano essere di buon umore», ha sottolineato uno, mentre un altro ha preso le difese della duchessa di Cambridge: i due «non dovrebbero mostrare affettuosità in pubblico».

IL VIDEO:

Intanto, il papà di William, il principe Carlo, il mese prossimo sarà a Gerusalemme per partecipare, con diversi capi di Stato e di governo, al Forum internazionale ospitato dal presidente israeliano Reuven Rivlin presso il memoriale della Shoah dello Yad Vashen per ricordare i 75 anni delle liberazione di Auschwitz.

LEGGI ANCHE: Il principe Harry ha tradito Meghan Markle?

Si tratterà della prima visita ufficiale nello Stato ebraico dell’erede al trono britannico, che si recherà in forma ugualmente ufficiale anche nei Territori Palestinesi, su invito del presidente Abu Mazen. Il principe di Galles sarà accompagnato dalla consorte Camilla.

Carlo è stato già due volte in Israele ma non in visita di Stato, per assistere ai funerali di Yitzhak Rabin, il premier laburista assassinato da un giovane colono dell’ultradestra ebraica nel 1995, e poi a quelli di Shimon Peres (premio Nobel per la pace 1994 assieme allo stesso Rabin e a Yasser Arafat) nel 2014. Nel 2018 una visita ufficiale è stata invece compiuta da William.