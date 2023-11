Il singolo inedito dei Beatles realizzato grazie all’intelligenza artificiale

Esce il 2 novembre “Now and Then”, ovvero l’ultimo singolo dei Beatles. No, non siamo impazziti, perché stiamo parlando proprio dei Fab Four. A causa di un problema tecnico nella registrazione, la band inglese non ha mai potuto pubblicare questo brano. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, però, si è riusciti a ricomporre e “ripulire” la demo di John Lennon. In questo modo, la canzone vedrà finalmente la luce dopo mezzo secolo di abbandono.

Il mito dei Beatles non è mai cessato e non smette di farci sognare. Oggi, per fortuna, grazie alle nuove tecnologie di cui disponiamo solo da pochi anni, possiamo tornare a immaginare i Beatles alla radio, per davvero e con una novità assoluta. Sentire un nuovissimo singolo inedito di una band che si è sciolta circa 50 anni fa davvero effetto.

Il brano, come anticipato, si intitola Now and Then la canzone “finale” dell’indimenticabile repertorio della band di Liverpool. Scritto e composto da John Lennon nella sua casa a New York alla fine degli anni Settanta, e rimasto nelle mani di Paul McCartney. Il brano è un “recupero” ottenuto grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. I Beatles, dunque, ritornano in radio.

Registrata da Lennon su una cassetta insieme a Free As a Bird e Real Love, la demo di New and Then fu trovata da Yoko Ono dopo la morte del frontman, e consegnata nel 1994 a McCartney. Il brano non è stato mai pubblicato, e in tutti questi anni ha conosciuto solo l’oscurità di un cassetto.

Nel 2021, quando Peter Jackson ha prodotto il documentario The Beatles: Get Back aiutandosi con l’IA per isolare alcune tracce musicali, la canzone è tornata a essere presa in considerazione. Combinando la demo originale con il vecchio materiale registrato da George Harrison e Ringo Starr negli anni Novanta, il singolo ha visto la produzione di McCartney insieme al figlio Giles Martin. Ecco, quindi, un altro capolavoro della band più popolare di tutti i tempi.

Il singolo uscirà dopo la pubblicazione di un breve documentario di 12 minuti. “New and Then – The Last Beatles Song”, dedicato proprio alla creazione del brano. “Nel 2023, lavorare ancora sulla musica dei Beatles e pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha mai sentito, penso che sia davvero entusiasmante”, ha dichiarato Paul McCartney.